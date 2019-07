Eco-cité Zenata. Les premiers appartements commercialisés

Jeudi 18 juillet, la société d’aménagement Zenata, filiale de la CDG, a fait le point sur l’état d’avancement de la ville qu’elle a conçue et aménagée et a annoncé le lancement de la commercialisation des unités résidentielles.

Le quartier résidentiel

“Inspiré” des médinas marocaines, le quartier résidentiel est doté d’un parc sportif, comprenant des terrains de tennis, de basket-ball, etc.; un parc central, qui comprend une aire de jeux, fontaines sèches…

Il s’étende sur une superficie de 70 hectares, dont 30 sont constructibles, avec une surface plancher cessible de 840 000m2. Selon le DG de la société, la quartier est caractérisé par “la variabilité des constructions”.

La commercialisation est lancée

Les parcelles à vendre aux promoteurs varient de 2.300 à 5.000 m2. Deux promoteurs ont remporté le développement des premiers projets : Al Akaria et Mfadel.

Le premier lance 280 appartements sur une superficie de 8.000 m2 en deux tranches dont les prix varieront entre 10.500 et 12.000 DH/m2. La première tranche porte sur 140 appartements. Les superficies proposées varient de 73 m2 pour les appartements 2 chambres et salon à 89 m2 pour les unités de 3 chambres et salon.

Le second, dont le projet est dénommé Zenata Tower, porte sur 129 appartements. Ses prix ont été fixés entre 10.500 et 12.500 DH/m2, pour des surfaces allant de 41 à 191 m2. Le projet est en phase de terrassement. Sa commercialisation a également démarré.



Rappelons qu’en 2018, l’aménagement de la voie ouest a été finalisée. Cette voie, sur 3 km, permet de relier la voie côtière qui, elle, a été également réaménagée et “urbanisée”. Elle rejoint ainsi un échangeur autoroutier qui a été construit en 2015.

En matière d’assainissement, la société d’aménagement Zenata a mis en place deux connecteurs primaires séparatifs, de 2,5 km et 5 km chacun. Ainsi que deux bassins de rétentions, un pour l’assainissement souterrain et un autre en surface.