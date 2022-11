BTP : Tous les segments orientés à la hausse !

Le marché de la pierre reste drivé par les prix en tant que facteur déterminant de l’offre et de la demande. De façon générale, les prix sont orientés à la hausse pendant les six derniers mois. Au deuxième trimestre de 2022, le dernier indice des prix des actifs immobiliers de BAM et l’ANCFCC ressort en hausse de 0,2%, traduisant l’augmentation de 0,3% des prix du résidentiel, de 0,1% de ceux des terrains et de 1,1% de ceux des biens à usage professionnel.

BAM et l’ANCFCC indiquent qu’en glissement annuel, l’indice des prix des actifs immobiliers s’est apprécié de 0,4% par rapport à T2-2021, résultat de la hausse de 1,8% des terrains et des diminutions de 0,2% du résidentiel et de 0,4% des biens à usage professionnel. Dans le résidentiel , les prix ont augmenté de 0,3% en relation avec les hausses de 0,2% des prix des appartements et de 3,7% de ceux des villas. En revanche, les prix des maisons ont reculé de 0,2%. Pour ce qui est des transactions, elles ont enregistré une progression de 8,1%, avec des hausses de 8,2% pour les appartements, de 8,5% pour les maisons et de 5,8% pour les villas. En glissement annuel, les prix du résidentiel se sont dépréciés de 0,2%, en lien avec la baisse de 0,5% des prix des appartements. A l’inverse, les prix des maisons et des villas ont respectivement augmenté de 0,5% et 1,2%. Cette tendance des prix s’est poursuivie au cours du 3e trimestre, selon Mubawab. D’après le site spécialisé, dans l’ancien, la hausse est essentiellement tirée par l’augmentation que connaissent les prix des villas (8% en glissement trimestriel). Les prix des appartements anciens suivent aussi la même tendance et l’on observe une hausse de 2%. En glissement annuel, le prix global de l’ancien s’est déprécié de 2% avec une hausse de 1% pour les appartements et une baisse de 10% pour les villas.

Projections fluctuantes

Après la baisse des prix observée au 2e trimestre 2022, le 3e trimestre a été témoin d’une stabilité des prix pour les logements neufs, au global. Les prix des appartements et des villas connaissent une hausse de 1% et 3% respectivement.

Le troisième trimestre 2022 se clôture avec une hausse de l’Indice Mubawab des Prix (IMP) qui enregistre une prise de valeur de 3,6% par rapport à août 2022. Actuellement, les prix sont au même niveau qu’en mars 2022 et décembre 2021. Au volet des perspectives, il est prévu que les prix des actifs immobiliers des villes d’Agadir et Marrakech baissent de 9,18% et 0,52% respectivement pendant ce mois. À l’inverse, les prix à Casablanca devraient grimper de 2,61% au mois de décembre 2022. Enfin, les prix des biens immobiliers à Rabat devraient enregistrer un recul de 1,5% sur la même période.

«Néanmoins, ces projections peuvent être fluctuantes et ne pas suivre la tendance indiquée au vu de l’instabilité du marché et du contexte actuel», nuance-t-on auprès de Mubawab.

L’envolée des prix touche aussi le foncier

Selon BAM, les prix des terrains ressortent en hausse de 0,1%, alors que les transactions ont baissé de 3,7% d’un trimestre à l’autre. En glissement annuel, les prix du foncier ont augmenté de 1,8%, et le nombre de transactions a reculé de 37,7%.

Dans le segment professionnel, l’indice des prix des biens à usage professionnel a connu une hausse de 1,1% en glissement trimestriel, recouvrant une augmentation de 8,5% pour les bureaux et une diminution de 1,1% pour les locaux commerciaux. Quant au nombre de transactions, il a enregistré une baisse de 1,9%, reflétant une diminution de 0,8% pour les locaux commerciaux et de 7% pour les bureaux. En glissement annuel, les prix ont reculé de 0,4%, avec une baisse de 0,7% pour les locaux commerciaux et une hausse de 1,9% pour les bureaux. Pour leur part, les transactions ont enregistré une progression de 7,2%, résultat des hausses de 6,2% des ventes des locaux commerciaux et de 12,5% de celles des bureaux.