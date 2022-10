«Il ne peut y avoir une Charte de l’investissement sans un Small Business Act»

• Les très petites et moyennes entreprises (TPME) souffrent de plusieurs problèmes, dont le faible accès au financement. On a l’impression que les banques ont serré la vis. Qu’en pensez-vous ?

Je tiens, tout d’abord, à rappeler que le tissu entrepreneurial est marqué par une forte hétérogénéité. La catégorie des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) est formée de trois composantes : les travailleurs indépendants, les employeurs informels, classés comme petites ou très petites entreprises et les entreprises formelles. Cette population d’entreprises, qui pèse plus de 95% du tissu productif national, selon les différentes estimations, reste très peu servie par les institutions financières avant et surtout après la crise sanitaire. Le constat montre que les TPME sont les plus confrontées aux difficultés d’accès au financement qui constitue un obstacle sévère pour 40% d’entre elles. Tout le monde s’accorde à dire que les TPME marocaines sont caractérisées par la fragilité de la structure financière, la sous-capitalisation, la faiblesse des actifs et le manque de transparence.

• Comment expliquer cette situation ?

Ces constats peuvent s’expliquer par des facteurs endogènes et par des facteurs exogènes. Ces faiblesses et autres se traduisent par des difficultés d’accès aux financements externes dans une période de pénurie financière et de crise mondiale. Cela conduit ces entreprises vers le financement informel et empêche d’autres d’intégrer le marché de financement formel. De façon plus générale, les TPME marocaines font face à plusieurs difficultés……

