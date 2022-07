HCP : la croissance prévue à 1,3% en 2022

Ce net ralentissement de la croissance économique est dû principalement à la baisse de la valeur ajoutée agricole de 13,5%, tandis que les valeurs ajoutées secondaires et tertiaires ont connu des hausses respectives de 1,5% et 4,5%, a fait savoir M. Khellaf lors d’un point de presse dédié à la présentation du budget économique exploratoire relatif à 2022 et 2023.