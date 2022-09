HCP: 3 régions accaparent plus de 51% des dépenses de consommation finale des ménages

Les régions de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès ont accaparé un peu plus de la moitié (51,4%) des dépenses de consommation finale des ménages (DCFM) en 2020, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« En 2020, les dépenses de consommation finale des ménages, au niveau national, ont atteint 672,4 milliards de dirhams (MMDH). Les régions de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès ont accaparé un peu plus de la moitié (51,4%) de ces dépenses, avec 25,1%, 14,7% et 11,6%, respectivement », fait savoir le HCP dans une note d’information relative aux comptes régionaux de l’année 2020 (Base 2014). Les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Marrakech-Safi ont détenu, quant à elles, une part de 22,7% de ces dépenses, répartie respectivement à 11,4% et 11,2%.

Les sept régions restantes ont contribué pour près d’un quart (25,9%) à ces dépenses, avec des apports compris entre 0,7% pour la région de Dakhla-Oued-Ed-Dahab et 7,2% pour la région de Souss-Massa.

Dans ces conditions, les disparités des dépenses de consommation se sont réduites, note le HCP, relevant que l’écart absolu moyen entre la DCFM des différentes régions et la DCFM régionale moyenne a atteint 36,4 MMDH en 2020 au lieu de 39,2 MMDH en 2019.