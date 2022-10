Hassan Boubrik : «L’AMO est devenue une réalité sur le terrain»

Boulevard Mohammed V à Casablanca. Le siège historique de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est une illustration de la métamorphose de cette bonne vieille institution.

Révolu le temps, des dalles en béton grisâtre ou les comptoirs en bois verdâtre qui ornait un hall d’accueil autrefois terne et opaque… Un décor qui était un peu à l’image des comptes financiers et modes de gestion de ce qu’on surnommait, un temps, la «caisse des syndicats» qui avait fait l’objet d’un rapport d’enquête parlementaire incendiaire.

Désormais, le visiteur est accueilli dans un espace lumineux, d’un blanc marbré immaculé, qui pourrait refléter la transparence de gestion de la CNSS actuelle, qui pour la deuxième année consécutive présente des états certifiés sans réserves de la part des Commissaires aux comptes.

Une vingtaine de jeunes filles s’activent aujourd’hui devant le comptoir d’accueil pour remplir les formulaires de candidatures pour les emplois proposés par la CNSS. C’est que la Caisse embauche à tour de bras pour accompagner son développement, pour relever ses nouveaux défis. Car en plus de gérer le régime général de retraite et l’AMO des salariés privés, l’organisme s’est vu confier deux nouveaux régimes: l’AMO des travailleurs non salariés, mais aussi (et surtout) l’AMO des Ramedistes… Deux pans essentiels de la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire, chantier royal piloté minutieusement par le gouvernement avec un échéancier déterminé.

L’homme chargé de négocier ce virage crucial pour la CNSS et de tenir la cadence de cette réforme à même de mettre fin aux inégalités d’accès aux soins médicaux, nous accueille dans son bureau au 7e étage. Hassan Boubrik, un financier qui a fait ses preuves tant à la ….

