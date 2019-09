Exclusif. Marquage fiscal : Sicpa conserve son marché

L’administration des douanes a enfin tranché. A l’issue de l’appel à la concurrence lancé en juin dernier pour la conception et l’exploitation d’un système de marquage intégré de certains produits soumis à la TIC (tabac et boissons alcoolisées et non alcoolisées), le suisse Sicpa a été désigné, vendredi 30 août dernier, adjudicataire de ce marché pesant plusieurs dizaines de millions de DH, d’après une source proche du dossier. Selon nos informations, l’entreprise – qui gère le système de marquage fiscal depuis son instauration en 2009 – va procéder à une baisse conséquente de ses tarifs tout en améliorant sa technologie, conformément aux engagements contenus dans son offre technique et financière et aux nouvelles configurations imposées par l’administration des douanes. « La concurrence très rude autour de cet appel à concurrence qui a attiré plusieurs multinationales, l’approche louable de l’administration des douanes, sans oublier le forcing des opérateurs ont poussé Sicpa à présenter une offre plus élaborée et à moindre coût », détaille notre source, qui précise que la baisse prévue des tarifs de marquage se situe dans une fourchette allant de 30 à 50%, à partir de janvier 2020.

A l’heure où nous mettions cet article en ligne, nous n’avons pas pu recouper l’information auprès de la direction générale des douanes. Joint par la Vie éco, une source au sein de l’entreprise britannique De La Rue, qui était le principal challenger de Sicpa, nous a confirmé l’information, tout en s’abstenant de commenter le résultat de l’appel à la concurrence. Censé être révélé le 22 août dernier, celui-ci sera annoncée incessamment.

