DGI : Les frais d’immatriculation des véhicules sont désormais payables en ligne

S’inscrivant dans le cadre de la poursuite du processus de dématérialisation et d’amélioration des services des Impôts en ligne « SIMPL », ce télé-service est accessible directement à travers le lien ou via le portail internet de la DGI, à l’espace SIMPL/Enregistrement et timbre, indique la DGI dans un communiqué.

Les attestations de paiement comportent une référence permettant de s’assurer de leur authenticité et de la sincérité des informations qui y figurent à l’aide du service de vérification des attestations disponible sur le portail de la DGI, fait savoir la même source.

