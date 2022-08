OPCVM: l’actif net sous gestion en repli

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 555,84 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet dernier, en baisse de 6,25% par rapport à fin décembre 2021, selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).

Par rapport à fin juin dernier, l’actif net sous gestion des OPCVM ressort en repli de 2,29%, indique l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information de juillet 2022.

Cette baisse est expliquée, selon la même source, par la décollecte nette de près de 14 MMDH qui a concerné les OPCVM OMLT (Obligation moyen et long termes).

Les OPCVM OCT (Obligation court terme) ont affiché la plus haute performance mensuelle avec +0,18%, tandis que les OPCVM Actions ont enregistré la plus basse performance avec -0,02%.

S’agissant des performances annuelles à fin juillet 2022, les OPCVM OCT ont eu la performance la plus élevée avec +0,92% et les OPCVM Actions la plus faible avec -8,86 %.

En outre, l’ASFIM fait savoir que le nombre d’OPCVM actifs est passé à 548, avec le lancement d’un nouveau fonds (OPCVM OMLT) géré par AFG Asset Management.