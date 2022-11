Exclusif. Akdital lève 1,2 milliard de dirhams en Bourse

L’opération devra se réaliser à travers une opération mixte : augmentation et cession de capital. L’Offre publique de vente est prévue pour la mi-décembre

Le groupe Akdital s’introduit en Bourse. La place casablancaise devra accueillir pour la première fois, un opérateur du secteur de la santé dans son giron, d’ici la mi-décembre. Le montant de l’opération devra porter sur 1,2 milliard de dirhams et l’IPO devra s’effectuer par augmentation de capital d’un montant de 800 MDH et cession des titres, pour le reste. Le groupe serait en train de constituer son syndicat de placement, à travers la conclusion de conventions avec les banques et sociétés de bourse.

Le groupe s’est inscrit depuis quelques mois dans un vaste programme de développement. Sa dernière réalisation étant le lancement d’une nouvelle infrastructure de santé à Safi, appelée « la clinique des spécialités de Safi ». Cette ouverture porte le nombre d’établissements de soins opérés par le groupe à 15 unités. D’ici à fin 2022, trois nouvelles infrastructures de santé dont deux à Salé et une à Bouskoura, seront opérationnelles. Ce qui devra totaliser 2 000 lits.