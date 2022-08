BOA : des revenus en amélioration à fin juin

Au premier semestre de cette année, l’activité commerciale du groupe Bank Of Africa s’est maintenue sur un trend favorable. L’encours des dépôts de la clientèle a augmenté de 3% depuis la fin de l’année dernière, à 226 milliards de DH au moment où celui des crédits a progressé de 0,7% pour atteindre 198 milliards. En a ainsi découlé un produit net bancaire de 7,7 milliards de DH, en amélioration de 6,3% par rapport à juin 2021.

En revanche, en social, les revenus dégagés ont affiché une progression de 1% seulement, à 3,8 milliards de DH.

Sur les six premiers mois de cette année, la banque a réussi une émission obligataire subordonné de 1 milliard de DH et est en cours d’émettre un autre emprunt, sauf qu’il est à vocation sociale et d’un montant de 500 MDH. En parallèle, BOA a développé un fonds d’investissement destiné aux jeunes entrepreneurs incubés dans le cadre de son programme « Blue Space ». Entre autres faits marquants, la banque a déployé une solution de mobile payment : « DabaPay Pro », au profit des commerçants et des professionnels.