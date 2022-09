Attijariwafa bank : 13 milliards de dirhams de PNB au premier semestre

Sur base sociale, le produit net bancaire s’est établi à 7,5 MMDH à la même période, en amélioration de 4,3%, a indiqué la banque dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Dans un contexte mitigé caractérisé par une conjoncture difficile et incertaine à l’échelle mondiale, Attijariwafa bank affiche, au titre du 2ème trimestre 2022, des « activités en croissance », précise la même source. Les crédits et les dépôts à la clientèle se sont établis respectivement à 353,5 MMDH (+3,4%) et 389,3 MMDH (+5,6%) au 30 juin 2022 sur base consolidée.