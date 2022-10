Filière laitière : La saison des vaches maigres

Alors que la filière accuse une chute de la production, l’informel ne cesse de gagner du terrain. Et encore, la baisse aurait pu être plus accentuée sans les aides étatiques.

Covid, sécheresse et guerre en Ukraine n’ont pas épargné le cheptel laitier du Royaume. L’envolée des prix des matières premières entrant dans l’alimentation du bétail, la flambée du coût de l’énergie, notamment le gasoil, la rareté des fourrages (paille, foin…), en plus de la hausse des prix de transport, de l’emballage et autres intrants sont autant de facteurs qui ont affecté l’activité des unités de transformation de lait. «La quantité collectée qui transite par le circuit officiel et organisé des usines a accusé une chute de 30% durant le premier semestre de cette année par rapport à la même période de l’année précédente», constate un opérateur qui rappelle que la production annuelle moyenne se chiffre à 2,5 millions de tonnes.

