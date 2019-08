Agadir remporte le Prix de la « meilleure ville amie de l’environnement »

Le prix a été remporté ex æquo par Agadir et la ville Noursoultan (Kazakhstan), dans la catégorie « meilleure ville amie de l’environnement », souligne le site web de la commune d’Agadir, citant un communiqué de l’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO).

Ce prix sera décerné au Conseil communal d’Agadir le 2 octobre 2019, lors de la cérémonie d’ouverture de la 8-ème Conférence islamique des ministres de l’environnement, qui se tiendra au siège de l’ISESCO à Rabat les 2 et 3 octobre, en présence des ministres de l’environnement du monde islamique, ajoute la même source.

La ville d’Agadir dispose d’importantes potentialités environnementales, notamment les Jardins de Olhao et d’Ibn Zaidoun et la Vallée des oiseaux qui abrite de nombreux espèces d’oiseaux et d’animaux, ainsi que d’autres espaces verts tout au long de la corniche.

(Avec MAP)