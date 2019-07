Entretien vidéo. L’économie du savoir s’invite au débat

Lors de sa 4ème édition, le Morocco Today Forum a consacré le débat à l’économie du savoir. Nous nous sommes entretenus avec deux d’entre experts : Samir Benmakhlouf, fondateur et directeur général de London Academy et Dominique Guillo, sociologue et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France.