Stroc Industries : le plan de sauvegarde activé

Kool Food, spécialiste marocain de la confiserie, en sait beaucoup sur ce type de difficultés, puisque la société est passée par un épisode noir qui a failli lui coûter sa pérennité. Bien que le cas Kool Food soit radicalement différent de celui de Stroc Industries, son étude est intéressante dans la mesure où elle permet, d’une part, de comprendre ce qui arrive lors du redressement d’une société en cessation de paiement, et, de l’autre, d’identifier les causes communes susceptibles de mener une société en plein essor au bord de la faillite. Anas Lahlou, directeur général, en parle aujourd’hui avec sérénité. Mais il y a quelques années, il se demandait encore si sa société allait revoir la lumière. Tout a commencé le jour où le capital a été ouvert au Fonds d’investissement émirati Abraaj, à travers le Fonds Kantara Co IV, qui s’en est procuré 40%, après la signature d’une lettre d’intention en 2013. Six mois à peine s’étaient écoulés lorsque le géant de la finance exige de l’industriel marocain de quitter ses locaux et d’emménager dans un site de 13 000 m² «sans raison ni justification stratégique», se souvient Anas Lahlou. Mais l’actionnaire principal se montrait insistant. Le challenge pour l’entreprise était de transporter son outil de travail (machines, unités de conditionnement, etc.) et convaincre 250 salariés de rajouter 30 km à leur trajet quotidien. Cela a été fait sans crise sociale, mais le déménagement a duré 6 mois durant lesquels l’activité était à l’arrêt. L’augmentation des charges liées à la location du nouveau site n’a pas arrangé les choses. Résultat : cette société, qui depuis sa création en 2010 jusqu’à 2012 réalisait un chiffre d’affaires de 105 MDH, était confrontée à une crise qu’elle n’avait pas vu venir.

Le Fonds Abraaj, qui s’était pourtant engagé par écrit à renflouer les caisses et assumer ses écarts de gestion, était devenu injoignable, n’assistait plus aux assemblées générales et se désistait après chaque promesse. Pourtant, il y avait urgence : les trois quarts du capital avaient fondu, et les fonds propres se sont enfoncés à -104 millions de DH. «Ils nous ont proposé comme solution de sortie de crise le dirham symbolique. Ce n’était plus tenable, et il fallait faire intervenir le tribunal de commerce», explique Anas Lahlou.

Il devenait impératif d’évincer Abraaj du tour de table, ce qui finira par se faire en janvier 2016. Kool Food était en redressement judiciaire depuis 2016, dans une logique de continuité d’activité, et même en situation de cessation de paiement. «Sans l’appui de la Banque Populaire, des créanciers et du personnel, je ne pense vraiment pas que la société aurait eu la capacité d’arriver là où elle est aujourd’hui», poursuit le gérant.

Mais c’est surtout l’arrivée d’un nouvel investisseur qui redonnera véritablement un coup de pouce à la société. En 18 mois seulement, elle a non seulement remboursé 80% de sa dette, mais a investi 200 MDH dans du matériel de production neuf, aux standards internationaux, annonce M. Lahlou. La société vise désormais le marché international. Sur la question des éventuelles ouvertures de capital à subvenir dans le futur, Anas Lahlou est ferme : «Si nous devions accueillir dans le tour de table un autre fonds d’investissement, ce qui n’est pas à l’ordre du jour mais sait-on jamais, il est impératif qu’il soit marocain».