La Banque Populaire accompagne les acteurs de la Chimie et de la Parachimie au Maroc

La signature a eu lieu en marge de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FCP, tenue le 16 juillet à Casablanca, en présence de plusieurs responsables de la Banque et de ses filiales métiers.

Ce partenariat se traduit, d’abord, par « la mise en place d’offres de financement qui répondent aux préoccupations des entreprises du secteur, notamment en matière d’efficacité énergétique, d’investissement étranger, de développement des exportations, ainsi que de transmission et d’acquisition d’entreprises. » indique un communiqué de la banque populaire.

Cette convention « prévoit également un dispositif d’accompagnement comprenant des services de business networking, de formation et de conseil. » ajoute la même source.

A travers ce partenariat , « la Banque Populaire aidera au développement des TPME en général et de celui du secteur de la Chimie & Parachimie en particulier, et contribuera ainsi, aux côtés de l’Etat et des organisations professionnelles, à soutenir les écosystèmes industriels performants, pour la création d’une valeur ajoutée additionnelle, l’amélioration du taux d’intégration et le développement de nouvelles activités à l’export. » conclut le communiqué.