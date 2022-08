Enquête BAM: 6 entreprises sur 10 jugent « normal » le climat des affaires au deuxième trimestre de l’année

La proportion des entreprises insatisfaites varie de 23% dans l’ “agro-alimentaire” à près de la moitié dans le “textile et cuir” et la “mécanique et métallurgie”.

Pour ce qui est des conditions d’approvisionnement, elles auraient été, au T2-2022, “difficiles” selon 54% des industriels et “normales” selon 42% d’entre eux.

Le stock des matières premières et demi-produits aurait été à un niveau normal dans l’ensemble des branches d’activité.

Par branche d’activité, 84% des entreprises auraient indiqué des conditions d’approvisionnement “difficiles” dans l’ “électrique et électronique” et dans la “mécanique et métallurgie”, 45% dans la “chimie et parachimie”, 43% dans l’ “agro-alimentaire” et 28% dans le “textile et cuir”.

Par ailleurs, l’accès au financement bancaire aurait été qualifié de “normal” par 82% des entreprises et de “aisé” par 11% d’entre elles sur la même période alors que les dépenses d’investissement auraient stagné, d’un trimestre à l’autre, selon 69% des industriels et augmenté selon 19%.