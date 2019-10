Essaouira : la boucle est bouclée pour le premier village solaire africain

Avec l’inauguration, samedi 12 octobre, de son centre éducatif, le projet du village solaire d’Id Mjahdi, «premier village solaire 100% autonome en Afrique», est lancé officiellement. Développé par plusieurs partenaires, dont Masen, le Cluster Solaire, la Fondation MohammedVI pour la recherche et la sauvegarde de l’arganier et Cleanergy, ce village utilise depuis 2017 de l’énergie 100% verte. Au total, le projet Id Mjahdi a permis d’alimenter une vingtaine de maisons, non connectées au réseau, «en électricité verte issue de la mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque (8,32 Kwh) avec stockage sur batteries et réseau mini-grid».

Selon Fatima-Zahra El Khalifa, DG de Cluster Solaire, «l’énergie solaire, disponible dans cette région, a permis de créer de la richesse dans ce village. Le concours technologique des entreprises marocaines a été essentiel pour la mise en place d’une solution solaire fiable ayant permis une alimentation sans coupure pendant les deux dernières années, notamment avec la contribution de la société Cleanergy, membre du Cluster. Nous espérons dupliquer ce projet dans plusieurs autres régions du Royaume avec l’ensemble des parties prenantes», a-t-elle souligné.

Spécificités techniques

En plus de l’électrification du village par l’énergie photovoltaïque, le projet fait usage de la technologie LED ainsi que le pompage solaire. La réalisation de ce projet a été possible grâce à la mise en place d’une centrale solaire et un mini-grid adapté aux besoins du village en énergie. «Au-delà de la simple connexion à l’électricité solaire, ce projet a permis, en plus, la valorisation d’applicatifs solaires tels que l’équipement des foyers en chauffe-eau solaires, la mise en place de fours solaires et d’un château d’eau», poursuit Mme El Khalifa. Pour rappel, un atelier de concassage d’argan fait également partie de ce projet. Le but étant de développer une activité génératrice de revenus dont la production est totalement rachetée par la marque Petit Olivier, partenaire du projet. De son côté, dans le cadre du renforcement des compétences de la population, Cleanergy a organisé des séances de formation sur les technologies solaires.