Énergie électrique : La production augmente de plus de 25% au premier semestre 2019

La production nationale de l’énergie électrique a enregistré une croissance de 25,1% au cours du premier semestre 2019, après +6% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des finances.