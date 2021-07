Transformation digitale : le groupe Aksal lance un nouveau site e-commerce

Bershka.com/ma/ : le site e-commerce de la marque la plus branchée d’Inditex voit le jour au Maroc ! Et c’est un nouveau succès à l’actif du Groupe Aksal qui franchit encore un jalon dans sa transformation digitale et la modernisation de son réseau de magasins.

Un nouveau pas est franchi pour Aksal sur le chemin de la transformation digitale et de l’accessibilité de ses enseignes à travers le Maroc : et c’est au tour de Bershka qui, avec son style incontournable et son dynamisme, offre désormais un site e-commerce mettant en avant ses collections si appréciées des jeunes et des amateurs de looks tendances. BERSHKA.COM/MA

Les magasins Bershka dans le monde se démarquent par leur emplacement stratégique et leur architecture soignée, indique le groupe dans un communiqué. Les magasins arborent une identité unique, proposant des espaces avant-gardistes, spacieux, avec une image soignée qui s’applique aussi bien aux vitrines, qu’à la disposition des vêtements à l’intérieur du magasin. Bershka sélectionne les meilleures zones commerciales de chaque ville et s’installe dans les principales rues commerciales. Elle choisit souvent des bâtiments uniques, que le cabinet d’architectes de Bershka rénove et adapte à son image de marque et à sa philosophie, poursuit la même source.

Bershka cible un public jeune et branché, qui connaît les dernières tendances, aime la musique, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. BSK est la collection la plus jeune de la marque, toujours à l’écoute des goûts et demandes de ce public

Les magasins disposent d’espaces bien distincts consacrés aux différentes lignes de produits proposées par Bershka. Dans chaque section, Bershka, BSK & Homme, le produit est disposé selon le style, de façon à proposer un vaste choix qui va de la mode streetwear à la mode sportive et des vêtements basiques aux vêtements les plus tendances.

Le site est quant à lui conçu pour offrir une expérience d’achat en ligne caractérisée par la simplicité.

Avec le lancement de la boutique en ligne Bershka, Aksal vient, encore une fois, renforcer l’accessibilité de la marque et doter l’enseigne d’un service client de qualité au Maroc.