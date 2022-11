Monétique : 260 milliards de DH retirés des GAB à fin septembre

L’activité monétique maintient sa progression. A fin septembre, 381,4 millions d’opérations ont été enregistrées selon les dernières statistiques du Centre monétique interbancaire (CMI). Celles-ci incluent le retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques bancaires, de paiement auprès des commerçants, des e-marchands et sur les GAB, ainsi que les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères. Le montant global ressort à 315,3 milliards de DH, en hausse de 14,6% par rapport à la même période de l’année dernière.

L’activité retrait par cartes marocaines, à elle seule, a totalisé près de 260 milliards de DH, pour 265 millions d’opérations. Ce qui établit le retrait moyen par carte à 978 DH, soit le même niveau que 2021. Les paiements auprès des commerçants et e-marchands eux, ont cumulé 35 milliards de DH. Ce sont 98 millions d’opérations qui ont été réalisées pour un panier moyen de 360 DH. Il est en baisse d’année en année : Il était de 417 DH en 2019 avant de s’établir à 400 DH en 2020 et de clôturer l’année 2021 à hauteur de 380 DH. La raison : une multiplication des cartes sans contact (13,4 millions sur un total de cartes bancaires de 19,1 millions) qui permettent le règlement d’une transaction d’un montant maximum de 600 DH seulement.

D’autre part, la reprise de l’activité touristique a eu un impact sur l’utilisation des cartes étrangères, que ce soit en volume ou en montant. Au terme des neufpremiers mois, 17 millions d’opérations ont été effectuées pour un montant de 20 milliards de DH. Ce qui correspond à une forte progression, de 89%. Dans le détail, il s’agit de 6 millions retraits (8,7 milliards de DH) et de 10,8 millions opérations de paiement (11,2 milliards). Enfin, l’e-commerce n’est pas en reste. Les paiements en ligne sont toujours sur un trend haussier avec 20,4 millions de transactions, en hausse de 37%, à 7,1 milliards de DH (+24,6%).

Toutefois, on note un ralentissement de l’extension du réseau bancaire. Ce sont 145 guichets qui ont été installés, portant le nombre de GAB à 8 085, contre 206 une année auparavant, ou encore 324 en 2019. Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1 573 GAB, Marrakech avec 702 et Rabat avec 663. Tanger totalise 495 contre 443 à Agadir et 416 à Fès.