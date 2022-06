Dynamique économique : L’investissement industriel repart, et de plus belle

En une semaine plusieurs investissements industriels et miniers ont été annoncés. Managem, STMicroelectronics, Anouar Invest…, des investissements qui accélèrent l’intégration du Maroc à la chaîne de valeur mondiale et renforcent le Made in Morocco.

Le Maroc jouit d’une attractivité «sans précédent» pour les capitaux industriels étrangers et nationaux. C’est une réalité confirmée ces derniers jours par plusieurs annonces d’investissement d’envergure. C’est une réalité d’autant plus confortante pour la relance industrielle qu’elle s’inscrit dans deux thématiques pertinentes : l’intégration de la chaîne de valeur mondiale, notamment dans le domaine de l’industrie décarbonnée et la mobilité propre et, dans un second lieu, la promotion du «Made in Morocco» et donc de la substitution de la production nationale aux importations. Cette évolution est, évidemment, l’une des conséquences directes de la mise en œuvre du Plan d’accélération industrielle. Cette stratégie a permis au Maroc de se positionner sur la carte industrielle mondiale. Grâce à ce plan ainsi qu’au plan de relance industrielle, le Royaume s’est, en effet, démarqué au niveau international. Par ailleurs, comme l’a d’ailleurs souligné récemment le ministre de l’industrie et du commerce, une stratégie industrielle à long terme est en cours d’élaboration, tenant compte des recommandations du Nouveau modèle de développement. Pour ce faire, l’ensemble des départements ministériels concernés sont mobilisés pour soutenir l’industrie nationale. Pour commencer, un nouveau décret relatif aux marchés publics visant à encourager le produit national est actuellement en phase d’élaboration.

Pour le reste, le nombre de projets déposés dans le cadre de la «Banque à projets» s’est élevé à 1 065. Ces projets, d’une enveloppe budgétaire de 42 MMDH, et d’un chiffre d’affaires prévu de plus de 120 MMDH, permettront la création d’environ

250 000 emplois directs et indirects. Évidemment, il ne s’agit pas de projets sur papier. Ces projets sont, en effet, en phase de mise en œuvre à travers les régions du Royaume.

Le Groupe Anouar Invest vient d’en donner l’exemple en annonçant plusieurs projets d’envergure, dont le coût global d’investissement est de

1 MMDH. Ainsi, dans ce contexte de relance industrielle, le groupe s’inscrit dans une dynamique de croissance en réalisant des investissements qui lui permettront d’amorcer un nouveau cycle de développement. Une orientation qui justifie aujourd’hui le lancement de différents projets par le groupe, afin d’élargir son éventail de produits inédits.

Le premier concerne l’extension de son usine de production de biscuiterie Best Biscuits Maroc. L’extension, lancée lundi dernier et qui mise sur la biscuiterie et le snacking, traduit la volonté du groupe de répondre à une demande tant nationale qu’internationale.

Représentant un investissement total de 350 MDH, lequel sera déployé en 3 phases à l’horizon 2024, cette extension va permettre à terme la création de 700 emplois directs. Le groupe envisage par là le développement d’une offre innovante, diversifiée et parfaitement en mesure de rivaliser avec les produits d’importation. D’autres chantiers ont été initiés cette année pour un investissement total de 652 MDH. Ils concernent les marchés de la chocolaterie, avec Golden Chocolate lancé pour un investissement de100 MDH et 150 emplois à la clé, de la fromagerie avec Modern Cheese Farm et Universal Cheese Company, soit 152 MDH d’investissement et 179 emplois prévus, et de la levure boulangère, avec American Yeast Company qui représente 400 MDH et permettra de créer 250 emplois. En somme, les filières précitées, ainsi que l’unité de production constituent un investissement global de 1 MMDH. Des investissements qui rentrent à la fois dans le cadre de la promotion du Made in Morocco et de la politique de substitution aux importations avec, il ne faut pas l’oublier, ce que cette politique présente également en potentiel d’exportation. La même semaine, c’est le géant mondial des semi-conducteurs qui a inauguré à Bouskoura sa nouvelle ligne de production de composants électroniques. Ce projet s’inscrit en droite ligne avec le partenariat conclu, il y a quelques jours, entre le groupe minier Managem et le constructeur automobile mondial Renault. Ce dernier projet, rappelons-le , porte sur la création d’une unité de fabrication du sulfate du cobalt. Les 5 000 tonnes de ce produit fourni par Managem, à compter de 2025, servira à produire 300 000 batteries destinées à autant de véhicules électriques. La nouvelle ligne de production de composants électroniques de STMicroelectronics (ST) qui a été inaugurée, mardi sur son site à Bouskoura, est également destinée à fournir en composant les voitures électriques. Avec un investissement de 2,4 MMDH, ce projet d’extension de ST, qui comprend un élargissement de la surface de production d’une superficie de 7 500 m², permettra d’assurer une augmentation majeure de la capacité de production et la création de nouveaux emplois. Plus de 700 emplois, dont 100 ingénieurs, ont déjà été créés en un an et d’importants recrutements sont en cours, pour la mise en place d’une nouvelle ligne de production spécialisée dans la fabrication de produits de pointe en carbure de silicium utilisés dans les voitures électriques par les principaux constructeurs automobiles mondiaux. «C’est un véritable exploit pour l’industrie électronique nationale que nous célébrons aujourd’hui. Ce nouvel investissement de ST à Bouskoura, le 2e plus grand site du groupe au monde, survient dans un contexte mondial marqué par la pénurie de ce type de composants électroniques pour voitures électriques contraignant notamment les constructeurs automobiles à réduire leurs cadences de production», a notamment souligné à cette occasion le ministre Ryad Mezzour. Il permettra au Maroc de renforcer son positionnement dans la chaîne de valeur du secteur automobile, en tant que destination privilégiée des investissements internationaux de pointe, notamment dans la mobilité électrique, et pays précurseur dans l’industrie électronique.

En produisant des composants électroniques compétitifs d’une qualité de classe mondiale conçus par des compétences majoritairement marocaines, le Maroc avance à pas de géant vers la concrétisation de sa souveraineté industrielle et confirme son énorme potentiel de développement répondant aux nouveaux besoins émergents tels que la voiture électrique, la 5G, les objets connectés ou l’Industrie 4.0. D’où justement l’importance du développement de ST Bouskoura pour la croissance future de STMicroelectronics et son leadership mondial dans les produits dédiés à l’électrification des véhicules et à la transformation numérique des entreprises industrielles.

Il faut juste souligner que ST Bouskoura est l’un des principaux sites de Groupe STMicroelectronics pour l’assemblage et le test de ses produits STPOWER de pointe en carbure de silicium en grands volumes, des produits intégrés dans les véhicules électriques des principaux constructeurs automobiles mondiaux, notamment dans l’onduleur de traction principal et le chargeur embarqué, ainsi que dans l’infrastructure de charge.