Déçus par la LF 2020, les exportateurs lancent très tôt la réflexion autour de la LF 2021

La commission Fiscalité, relevant du Pôle Compétitivité de l’Asmex, vient d’organiser une table ronde réunissant les membres et des experts financiers. Après avoir passé en revue les nouvelles dispositions de la LF 2020 et leur implication sur leur activité, les exportateurs ont exposé leurs attentes, suggestions et recommandations pour la prochaine Loi de finances afin de tracer les contours d’un débat constructif qui permettrait à l’Asmex de remplir son rôle de force de proposition pour le développement de l’économie nationale par l’export. « Les exportateurs sont conscients que la préparation de la Loi de finances nécessite une implication en amont et un travail de fond avec des études statistiques et des benchmarks avec d’autres pays qui ont réussi à développer leurs exportations de manière significative ces dernières décennies. Cette rencontre est la première d’une série de séances de travail qui seront menées lors des prochains mois pour préparer nos recommandations pour 2021» estime Fatiha Kobbi, présidente de la commission Fiscalité au sein de l’Association des exportateurs.

La commission a débattu de l’encouragement de l’investissement, la création d’emploi, le soutien au social, l’équité fiscale et autres problématiques de fond. Elle a promis des mesures concrètes lors des prochaines rencontres qui seront organisées par la commission.

Rappelons que l’Asmex avait exprimé son mécontentement quant aux dispositions contenues dans le projet de Loi de finances et avait appelé à des mesures visant le développement de l’assiette des exportateurs et des outils de soutien à l’export.