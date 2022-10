Dattes : Après une envolée ces dernières années, baisse de régime

La production des dattes devra baisser de 30% cette année, selon l’interprofession Maroc Dattes, à cause principalement de la sécheresse et des incendies subis par la région Drâa-Tafilalet. L’Etat est appelé à soutenir davantage un secteur qui contribue à la préservation de plus de 12 000 emplois et qui garantit 50% des revenus agricoles pour plus de 2 millions de citoyens.

Le Salon international des dattes se tient cette année sur fond de crise de la filière phoenicicole. La dynamique enclenchée ces dernières années en termes de records de production marquera le pas cette ann ée. «La production va baisser de 30% cette année et elle risque de s’accentuer les prochains mois», confie Sidi Mohamed Rachid Hamidi, vice-président de l’interprofession Maroc Dattes et Président de l’Association des investisseurs du palmier-dattier. Cette baisse de régime s’explique par deux éléments liés principalement aux changements climatiques, à savoir la sécheresse et les incendies. Le barrage Hassan Dakhil situé dans la région de Tafilalet, l’une des principales sources hydriques de la région, est quasi sec, ainsi que pour les nappes phréatiques. Une situation qui a impacté considérablement les oasis de la région Drâa-Tafilalet qui concentre près de 85% de la production nationale en dattes.

Appel pour la protection des oasis

En plus de la sécheresse, «la petite ville d’Aoufous, dans la province d’Errachidia, a subi des incendies importants cette année, ravageant près de 9 km d’oasis», précise M.Hamidi. Alors que la campagne 2020-2021 avait réalisé un volume record en production nationale de 147 000 tonnes de dattes, cette année la situation semble être dramatique pour les professionnels. Elle sera, par ailleurs, compensée par l’entrée en production des palmiers-dattiers plantés dans le cadre du Plan Maroc Vert, puisque chaque année plusieurs unités de productions de 100 à 300 hectares de superficie entrent en service.

Le salon Sidattes qui se tient du 27 au 30 octobre à Erfoud servira ainsi de plateforme d’échanges, mais aussi de plaidoyer pour les professionnels.

«Nous saluons la tenue de ce salon qui apporte beaucoup à la filière, notamment en termes de communication, de partenariats et d’échanges. Toutefois, je pense que l’Etat doit renforcer ses actions en faveur des oasis et leur protection», lance notre interlocuteur. Il préconise un programme de protection des oasis contre les incendies à court terme, notamment en mettant en place des puits près des oasis pour faciliter la tâche aux agents de protection civile, ainsi que des gorges de 10 à 20 mètres entre les oasis afin de stopper l’avancée des incendies.

Les intermédiaires font la loi

Autre problématique du secteur : la spéculation.

