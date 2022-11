Courtage en assurances: Marsh, leader mondial du secteur, acquiert une part majoritaire de Beassur Marsh

«Cette annonce fait suite à la prise de participation de Marsh dans l’entreprise en juin 2019. Les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés», indique Marsh Morocco dans un communiqué, faisant savoir que Mehdi Tazi est épaulé par Anis Safraoui, responsable de Marsh pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, ainsi que l’ensemble des autres membres de l’équipe de direction dans toute la région.

Basée à Casablanca, l’équipe de Beassur Marsh intègre le réseau en pleine expansion d’expertise spécialisée de Marsh pour l’Afrique. «Outre le fait de bénéficier des connaissances et de l’expérience locales de premier plan, nos clients auront également accès aux ressources et aux capacités mondiales de Marsh, notamment en matière d’assurance, de réassurance, benchmarking et d’analyse de données, et ce, au travers des équipes de placement internationales de Marsh et ses services de conseil en gestion des risques», souligne la même source.

Commentant l’acquisition annoncée, Christos Adamantiadis, PDG de Marsh pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré: «suite à notre investissement réussi il y a trois ans, nous sommes heureux d’acquérir une participation majoritaire dans Beassur Marsh et de poursuivre le développement de notre expertise et le soutien de nos clients sur le marché marocain des assurances».

Et de poursuivre: «cette intégration nous permettra d’investir davantage dans le secteur et de définir de nouveaux standards pour les services d’assurance, de conseil et de gestion des risques en Afrique du Nord et de l’Ouest».

De son côté, Mehdi Tazi, PDG de Beassur Marsh, a ajouté: «grâce au réseau de Marsh, les grandes entreprises marocaines auront un accès local à des services et des solutions d’assurance et de gestion des risques de niveau mondial et qui les aideront à atteindre leurs objectifs de croissance et à renforcer leur contribution au succès économique de la région».

Marsh est le premier courtier d’assurance et conseiller en risques au monde. Avec plus de 45.000 collègues opérant dans 130 pays, Marsh offre aux entreprises et aux particuliers des solutions de gestion des risques fondées sur l’analyse de données le conseil.

Marsh est une entreprise de Marsh McLennan (NYSE: MMC), le leader mondial des services professionnels dans les domaines de la gestion du risque, de la stratégie et des ressources humaines, avec un chiffre d’affaires annuel de près de 20 milliards de dollars.