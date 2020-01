CNSS : pas de réajustement de la cotisation malgré la hausse du taux de remboursement

Le lundi 13 janvier, la CNSS et les professionnels (les établissements de soins privés, les médecins spécialistes du secteur privé et les médecins généralistes du secteur privé) ont signé trois conventions relatives à la Tarification nationale de référence (TNR). En vertu de ces conventions, d’une durée de quatre ans, les tarifs de consultation auprès des professionnels du privé ont été revus à la hausse, la CNOPS, représentant les fonctionnaires du public, n’étant pas encore signataire de ces conventions. Ainsi, en ce qui concerne la consultation chez un médecin généraliste, le tarif de remboursement augmente de 80 à 150 DH. En revanche, la consultation au sein d’un cabinet spécialiste passe de 150 à 250 DH. S’agissant du tarif journalier de réanimation, il a été élevé de 1 500 à 2500 DH. Enfin, le tarif des soins intensifs et celui de l’hospitalisation médicale passent respectivement de 1 000 à 1 500 DH et de 550 à 850 DH par jour.