CNIE : Le service d’identification et d’authentification est officiellement lancé

Le Maroc poursuit le déploiement de ses efforts dans la transition numérique, comme préconisé par le NMD et donc dans la digitalisation des services offerts aux citoyens. D’ailleurs, à l’horizon 2030, tous les services administratifs seront disponibles en ligne et un pourcentage élevé de Marocains auront recours aux services en ligne. C’est ce qu’a assuré Mouhcine Yejjou, chef du projet identité numérique à la la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), lors d’une conférence sur le lancement du service d’identification et d’authentification des usagers des services numériques. Dans ce processus, la confiance numérique est primordiale, surtout avec tous les développements et l’évolution que la digitalisation nécessite. Dans ce cadre, l’Agence de développement du digital (ADD), en partenariat avec DGSN, a lancé, ledit service, basé sur la Carte nationale d’identité électronique (CNIE). Ce nouveau service repose sur la plateforme «tiers de confiance national» de la DGSN. Il permet aux différents organismes issus des secteurs public et privé de vérifier les identités des personnes physiques souhaitant accéder à des services en ligne, à travers l’identification et l’authentification des usagers des services numériques ; le partage des données personnelles exactes en toute sécurité à partir de leurs CNIE et la souscription à de nouveaux services à distance. Ainsi, ce sont 3 intervenants qui sont liés par ce service, à savoir le citoyen en 1er lieu, qui pourra accéder à l’ensemble des services du pays :

gouvernementaux (santé, administrations publiques, hôpitaux…), privés (opérateurs télécoms, secteur bancaire…) et autres organismes privés dont les portails d’e-commerce, tout en gagnant en temps, en transparence et en simplicité ; cela sans oublier la sécurité et la protection des données personnelles. Le 2e intervenant est le tiers de confiance national, la plateforme souveraine qui assure un niveau extrêmement élevé de sécurité et de protection des données. Elle est le fondement même de la réalisation de ce service d’indentification et d’authentification. «La protection des données personnelles est respectée pendant toute la chaîne de traitement de la transaction et le consentement est demandé systématiquement à l’usager», assure M.Yejjou. A ce titre, Omar Seghrouchni, président de la CNDP, avait recommandé que le stockage des données d’usage et de celles d’identification ne soit pas au même endroit. Ce qui devrait permettre une meilleure protection des citoyens. Ceci a, ensuite, donné lieu à un rapprochement avec la plateforme de la DGSN, compte tenu des résultats appréciables réalisés suite à plusieurs tests avec des entités bancaires. Le 3e intervenant est le fournisseur de services, dont le besoin est, somme toute, axé autour du besoin d’authentification et de données fiables. A travers ce service, les fournisseurs auront non seulement réussi à diminuer la fraude et réduire le coût lié à tel ou tel service/transaction, mais aussi à promouvoir l’inclusion du digital.

Il faut savoir que cette offre de services comprend 2 types d’intégration : hors ligne et en ligne. La 1ère est réservée aux partenaires non connectés et dont l’identification et l’authentification se fait en face-à-face avec le client. Le second permet, à travers des normes qui répondent aux standards internationaux, d’exécuter cette identification à distance. Pour cela, un lecteur NFC est indispensable et, le cas échéant, un lecteur d’empreinte si le fournisseur souhaite pousser l’identification plus loin. Ainsi, ce service se matérialise par le lancement du site www.identitenumerqiue.ma et l’application mon identité numérique.

Convention portant sur plusieurs volets entre la DGSN et l’ADD

L’objet de la convention conclue entre l’ADD et la DGSN, est de mettre à la disposition de l’agence les outils nécessaires pour qu’elle puisse proposer ces services d’identification et d’authentification et accompagner également les fournisseurs de services dans leur adoption. Le périmètre de ce partenariat porte sur plusieurs volets, dont la promotion ; l’assistance et le support technique, lors de la mise en service et de l’exploitation ; le conventionnement, dans le sens de la définition des modalités de conventionnement avec les fournisseurs de services et la communication et l’organisation d’actions de sensibilisation autour des services d’identification et d’authentification en tant que services de confiance. Il s’agit également d’intégration et de veille technologique.