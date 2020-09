Chakib Nejjari : «L’UM6SS s’appuie sur l’innovation, le digital et la formation par la pratique»

• Pourriez-vous nous donner un aperçu global sur l’université que vous présidez ?

Le 15 décembre 2016, S.M. Mohammed VI a inauguré le campus d’Anfa City de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé. Notre université, qui a l’immense honneur de porter le nom de Sa Majesté le Roi, vise à contribuer activement à apporter des réponses aux hautes orientations tracées par notre Souverain, notamment lors de Son discours à la 2e Conférence de la santé, le 1er juillet 2013.

Quatre ans après son inauguration et six ans après l’accueil de ses premiers étudiants, l’Université

Mohammed VI des sciences de la santé continue sur la voie qu’elle s’est tracée, celle de l’excellence, vers le but qu’elle s’est fixé : offrir au Maroc un pôle de formation et de recherche d’envergure mondiale en sciences de la santé en couvrant un spectre très large dans ce domaine : médecine, médecine dentaire, pharmacie, sciences et techniques de santé, ingénierie biomédicale, sciences sociales, santé publique, management de la santé … L’Université Mohammed VI des sciences de la santé se positionne en tant qu’université s’appuyant sur l’innovation, le digital, ainsi que la formation par la pratique (Learning by doing). Nous disposons de plusieurs atouts qui nous permettent de renforcer ce positionnement dont notamment un écosystème hospitalo-universitaire intégré comprenant deux hôpitaux universitaires aux meilleurs standards, un laboratoire national de référence à la pointe de la technologie, des campus très modernes, des résidences universitaires très bien situées et un centre de simulation de plus de 4000m², véritable hôpital simulé.

• En quoi se distinguent les formations prodiguées à l’UM6SS ?

A l’Université Mohammed VI des sciences de la santé, nos programmes sont portés par des équipes pédagogiques de qualité, choisies parmi des académiciens confirmés mais aussi parmi les professionnels du terrain qui maitrisent l’art de la pratique des connaissances. Une conception pédagogique centrée sur l’étudiant, appuyée sur une infrastructure moderne et des ressources pédagogiques résolument innovantes, contribue à développer chez nos étudiants l’ouverture à la connaissance, l’esprit d’initiative, de créativité et d’entreprenariat tout en respectant les principes éthiques. Le modèle éducationnel adopté favorise l’acquisition des compétences et l’adéquation entre formation et pratiques professionnelles. De plus, l’UM6SS a, depuis le tout début, fait de l’innovation son fer de lance de l’Université MohammedVI des sciences de la santé et ce, depuis le tout début. Par ailleurs, l’innovation se décline sur plusieurs axes: l’Université Mohammed VI des sciences de la santé met en place plusieurs programmes pour promouvoir et catalyser les initiatives, en incubant des projets, en nouant des partenariats stratégiques et en accompagnant les projets et clubs d’innovation des étudiants de l’idéation à la concrétisation. De plus, nous avons été parmi les pionniers du secteur de l’enseignement national à lancer la transformation numérique de notre environnement et la digitalisation de ses enseignements a été engagée via une stratégie et des dispositifs précis, intégrant la mise en place de différents facteurs clés de réussite.

• Comment UM6SS s’est-elle adaptée à la crise pandémique pour continuer à assurer ses missions ?

Nous avons poursuivi et accéléré notre processus de digitalisation afin de permettre à nos étudiants de suivre leurs enseignements dans les meilleures conditions tout en améliorant la qualité pédagogique des formations dispensées et ce, dans la continuité de notre stratégie d’enseignement centrée sur l’étudiant.

Au-delà des enseignements qui se déroulent en présentiel, l’enseignant depuis des salles ou studio dédiés, ou depuis son domicile peut se connecter à la plateforme d’apprentissage, et, en fonction des objectifs pédagogiques de l’enseignement concerné, adopte une scénarisation pédagogique hybride, basée sur 3 grandes étapes (avant, pendant et après le cours). Il met ainsi à disposition de nos étudiants du contenu pédagogique via des fiches de cours, capsules vidéos, cours commentés, liens bibliographiques, quiz et questionnaires, mais aussi il anime des conférences et classes virtuelles interactives, complétées par des forums d’échange, de discussions et d’explications.

• Quel est votre retour d’expérience sur le e-learning ?

Notre expérience réussie pendant cette crise sanitaire, en particulier durant le confinement, nous a confortés dans notre choix stratégique qui consiste à faire du digital un outil central au service de notre charte pédagogique. Cet environnement numérique sert avantageusement la charte pédagogique de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé qui est la référence de l’ensemble de son staff académique et administratif, et permet d’assurer une continuité pédagogique sans faille et un enseignement hybride qui s’appuie sur le numérique au service d’une pédagogie active. Malgré les progrès notables, nous sommes toujours inscrits dans une optique d’amélioration continue sur les plans humains, pédagogiques et technologiques. L’objectif est d’obtenir une grande satisfaction de nos étudiants et nous œuvrons tous les jours pour cela. Nos plateformes d’enseignement sont alimentées quotidiennement avec de nouveaux contenus académiques en vue d’assurer une proactivité et garder une proximité entre les étudiants et le corps professoral.

• Vous êtes pionniers dans la formation continue. Quel regard portez-vous sur ce volet et ses enjeux futurs ?

La formation continue constitue pour les professionnels de santé une occasion de maintenir et actualiser leurs connaissances et compétences, ce qui permettra d’améliorer les pratiques, de s’adapter à l’évolution des technique, technologique et réglementaire, ainsi que de favoriser leur adaptation au monde du travail. Consciente de l’importance de la formation continue, l’Université Mohammed VI des sciences de la santé a mis en place un portfolio très varié de formations post-universitaires dans toutes les disciplines des sciences de la santé : médecine, médecine dentaire, pharmacie, sciences & techniques de santé, génie biomédical, management de la santé, santé publique,… Nous offrons des formations universitaires complètes, diplômantes et reconnues, en mode présentiel, à distance ou en enseignement hybride, conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la santé.

• Comment voyez-vous l’apprentissage de demain ?

Nous croyons fortement que l’avenir de l’apprentissage sera hybride car cette configuration permet de consacrer une approche plus centrée sur les étudiants et qui répondra mieux à leurs besoins et aux différentes préférences d’apprentissage tout en permettant à l’université d’explorer des pédagogies plus actives qui stimulent l’engagement des étudiants et qui contribuent à développer leur autonomie en faisant d’eux des acteurs actifs de leur apprentissage. De plus, l’apprentissage hybride offre aux étudiants un environnement d’apprentissage plus collaboratif et interactif.