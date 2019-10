Casablanca augmentera ses taxes communales

L’arrêté fiscal communal, approuvé par le Conseil communal, est un document que prépare le donneur d’ordre (le président de la Commune) pour fixer les prix de certaines taxes, impôts et droits. Ces derniers sont régis par la loi 47-06 relative à la fiscalité des Collectivités locales et la loi 39-07 relative à la fiscalité locale, considérée comme une continuité de la loi 30-89. La 47-06 institue une batterie de taxes au profit des communes urbaines et rurales. Les plus notoires parmi celles-ci sont la taxe professionnelle, la taxe d’habitation, la taxe de services communaux et la taxe sur les terrains urbains non bâtis. En revanche, la taxe sur les eaux minérales et de table est la redevance la plus controversée. Les autres redevances sont la taxe sur les opérations de construction, la taxe sur les opérations de lotissement, la taxe sur les débits de boissons, la taxe de séjour, la taxe sur le transport public de voyageurs ainsi que la taxe sur l’extraction des produits de carrières. La loi 39-07 a par ailleurs édicté des dispositions transitoires en ce qui concerne certaines taxes, droits, contributions et redevances dus aux collectivités locales. Elle est constituée d’un article unique qui permet de maintenir en vigueur, à titre transitoire, plusieurs dispositions de la loi 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements.