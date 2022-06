Bourse de Casablanca: Disty Technologies présente son IPO

La société Disty Technologies, distributeur de produits et solutions informatiques, a présenté, mercredi, les détails et les enjeux de son introduction prévue à la Bourse de Casablanca, portant sur un montant global de près de 171,68 millions de dirhams (MDH).

Cette opération, dont le prospectus a été visé, lundi, par l’Autorité marocaine du Marché des capitaux (AMMC), sera réalisée à travers une augmentation du capital par émission de 218.310 actions à un prix de souscription par action de 284 dirhams, soit 100 dirhams à titre de nominal et 184 dirhams à titre de prime d’émission, et cession de 386.191 actions, a précisé l’entreprise lors d’une conférence de presse à la Bourse de Casablanca.

La période de souscription s’étalera du 05 au 08 juillet 2022 à 15h30 inclus, alors que la première cotation et enregistrement de l’Opération en bourse est prévue le 20 juillet prochain.

Cette IPO est ouverte aux personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère, les personnes morales -non qualifiées- de droit marocain ou étranger et justifiant de plus d’une année d’existence à la date de la souscription, les investisseurs qualifiés de droit marocain hors OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) monétaires et obligataires à court terme et les investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par la circulaire de l’AMMC n°03/19.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, a souligné l’importance et la particularité de cette IPO, qui constitue la première transaction dans le Compartiment « Alternatif A » dédié aux petites et moyennes entreprises (PME) et la première introduction d’une entreprise accompagnée par le programme ELITE, lancé par la bourse de Casablanca.

De son côté, Younes El Himdy, Président Directeur Général de Disty Technologies, a qualifié son entreprise d’une réussite 100% marocaine avec un capital et une équipe locaux, notant que cette IPO offre l’opportunité aux citoyens et investisseurs de prendre part à cette réussite qui est encore prometteuse.

Environ 10 ans après sa création grâce aux fonds publics et privés, Disty Technologies ouvre son capital au public, afin que l’ensemble des investisseurs puissent participer à son développement, a fait valoir M. El Himdy.

A travers cette IPO, Disty Technologies, vise à institutionnaliser son capital en ouvrant l’actionnariat aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs financiers et au grand public, se positionner en tant que valeur pionnière du Marché Alternatif de la Bourse de Casablanca destiné au PME et renforcer la notoriété et l’ancrage d’une success story dans le tissu économique.

Il est question, aussi, de contribuer à la transformation technologique et digitale du Maroc, polariser le secteur de la distribution IT, offrir une liquidité pour le fonds d’investissement ayant accompagné la société pendant 10 ans depuis sa création et répondre à une attente du marché final en quête de papier frais de qualité et démontrant un potentiel de croissance dans un marché prometteur non cyclique.

Disty Technologies s’attend également à optimiser son coût de financement et financer les projets de développement grâce à un accès direct au marché financier et à créer une culture d’investissement et d’accompagnement des PME à fort potentiel.

Grâce à un portefeuille produits couvrant un large pan des produits IT, une politique commerciale innovante et centrée autour de la satisfaction client, Disty Technologies a su transformer ses atouts pour afficher de solides fondamentaux financiers.

Avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 3,3% sur la période 2017-2021, l’entreprise affiche une marge d’excédent brut d’exploitation (EBE) moyenne de 6,5% sur la même période, conforme à la moyenne du secteur.

La rentabilité de l’entreprise s’établit dans la norme du secteur à 4%, avec un taux de croissance annuel moyen du résultat net de 21,3% sur la période 2017- 2021. La marge brute en 2021 s’est établie à 60,7 MDH, soit 13,3% du chiffre d’affaires.