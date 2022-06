Bank Assafa lance officiellement son assurance Takaful

Bank Assafa en partenariat avec Wafa Takaful, lance la commercialisation des produits d’assurance takaful, sous ses deux variantes de garanties, décès invalidité et multirisque bâtiment, et ce conformément aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas et en concertation avec l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

Concrètement, les deux produits qui seront commercialisés sont Assafa Takaful Ousra et Assafa Takaful Dari.

Le premier est un contrat d’assurance participative qui garantit le versement d’un capital décès ou invalidité pour couvrir le financement Mourabaha.

Le second produit est une assurance destinée aux clients ayant bénéficié d’un financement Mourabaha immobilier et permet de couvrir le bien contre les risques d’incendies et explosions,

Dégâts des eaux et Bris de glace. De multiples options au choix sont disponibles selon la valeur du bien immobilier.

A préciser que pour les deux produits les excédents non distribués peuvent être maintenus dans le compte du fonds Takaful pour l’intérêt commun des participants, ou être versés à des associations reconnues d’utilité publique.