Attijariwafa bank signe un partenariat avec le japonais Mizuho Bank

Le groupe marocain Attijariwafa bank vient de signer un mémorandum d’entente avec Mizuho Bank, l’un des plus grands groupes bancaires et financiers japonais. Les détails.

En marge de la 7 eme edition du TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique), Attijariwafa bank a signé une convention de partenariat avec Mizuho Bank, l’un des plus grands groupes bancaires et financiers japonais.

L’accord a été signé par M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank et M. Hiroshi Nagamine, Managing Executive Officer, Head of EMEA, Mizuho Bank & Mizuho Financial Group.

Cet accord permet aux parties de formaliser un cadre de coopération pour favoriser le partage de bonnes pratiques dans les domaines bancaire, financier et des affaires. Il permet concrètement de « coopérer dans les domaines de la banque de l’entreprise, des opérations du commerce international, des financements de projets et des marchés des capitaux » , indique le groupe marocain dans un communiqué.

« la signature de ce mémorandum vient parachever le maillage que notre groupe a entrepris auprès des grandes institutions bancaires internationales en vue de toujours mieux servir nos clients de par le monde. Un jalon supplémentaire a été posé aujourd’hui avec le groupe Mizuho Bank qui est l’un des fleurons de l’industrie bancaire japonaise. J’ai la conviction que ce partenariat créera de la valeur pour nos clients respectifs » a affirmé Mohamed El Kettani.

« Le groupe Attijariwafa bank est le partenaire idéal pour élargir notre réseau du fait de son fort ancrage panafricain et son leadership en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale », a de son côté souligné la banque japonaise.