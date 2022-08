Registre national de l’artisanat : plus de 622 000 artisans déjà identifiés

Plus de 622 000 artisans ont pu être identifiés, dont près de 360 000 sont pré-immatriculés au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor dans une interview accordée à la MAP.