Anchor Point : Commercialisation de la nouvelle perle de Taghazout

La demande pour le tourisme de niche dans un marché en quête de plus en plus d’authenticité est en évolution à travers le monde. La région d’Agadir, qui dispose de fortes potentialités encore non exploitées en la matière, veut se positionner dans ce domaine pour diversifier son offre. Anchor Point, au nord d’Agadir, est justement une localité bordant le littoral atlantique qui se prête à ce segment touristique. Renommé comme spot de surf de haut niveau auprès d’une communauté internationale de surfeurs et de digital nomade, le site situé au cœur de l’arganeraie est une nouvelle unité d’aménagement touristique commercialisée par le Centre régional d’investissement d’Agadir Souss Massa.

Sur les 13 parcelles que compte la zone de 56 ha, un nombre de neuf lots entre 5 000 et 21 000 m² environ sont mis sur le marché à travers un Appel à manifestation d’intérêt (AMI). Il s’agit, à travers la démarche, de faire concourir les investisseurs et ce, pour sélectionner les meilleures offres potentiellement avantageuses en vue du développement de l’unité d’aménagement touristique (UAT), est-il indiqué dans le règlement de l’AMI.

Harmonie avec la nature

En matière de valorisation, il est notamment question de veiller à un aménagement en harmonie avec la nature locale et le respect des caractéristiques environnementales du site.

Aussi, le Coefficient d’occupation des sols (COS)…..

