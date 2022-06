Agroalimentaire : Abdelmounim EL EULJ et Samia KABBAJ reconduits à la tête de la FENAGRI

Abdelmounim EL EULJ et Samia KABBAJ ont été reconduits à la tête de la Fédération nationale de l’agroalimentaire lors de cette AGOE pour un 2ème mandat de trois ans, informe un communiqué de la fédération.

Cette AGOE était également l’occasion de présenter les axes de la nouvelle feuille de route qui trace les orientations et les actions qui vont être menées et ayant pour objectif de poursuivre l’accompagnement, la défense et le développement de l’industrie alimentaire nationale.

L’industrie alimentaire et à l’instar des industries nationales, se trouve à devoir faire face à des défis de taille pour le maintenir et l’amélioration de son développement dans un environnement marqué par le renchérissement sans précédent des cours de l’énergie et des matières premières, l’inflation et un contexte géopolitique tendu et tourmenté.

Consciente également de l’enjeu de l’évolution de l’industrie agroalimentaire locale vers le nouveau modèle de développement, la FENAGRI à la ferme ambition de poursuivre l’accompagnement des acteurs économiques dans leur démarche d’innovation, de production « verte » et vers la promotion du « Made in Morocco » et sur le marché domestique et à l’export.