Drâa-Tafilalet: l’ONCA accompagne les programmes agricoles nationaux

La direction régionale de l’ONCA œuvre pour la mise en œuvre des axes du plan national du conseil agricole élaboré par l’office dans l’objectif d’accompagner les stratégies agricoles nationales, à l’instar du Plan Maroc Vert (PMV) et Génération Green 2020-2030, a-t-il précisé dans un entretien à la MAP.

M. Laghzil a relevé que les actions entreprises par la direction régionale dans ce cadre ont pour objectif d’encadrer, d’accompagner et de répondre aux attentes des agriculteurs de Drâa-Tafilalet, région qui se caractérise par la diversité de ses cultures et de sa géographie.

Il a précisé que les consultants agricoles de la direction régionale accompagnent sur le terrain les agriculteurs, notamment ceux possédant de petites exploitations, pour identifier leurs besoins en matière de développement des différentes filières agricoles ou de les orienter vers la constitution de coopératives.

Un travail important est fait aussi pour le développement des fermes modernes existant dans la région, ainsi que la préservation et la valorisation des produits agricoles des régions montagneuses, a poursuivi le responsable, mettant en exergue les potentialités humaines et naturelles de la région de Drâa-Tafilalet qui lui ouvrent des perspectives prometteuses pour le développement de son secteur agricole.

Évoquant Génération Green 2020-2030, M. Laghzil a souligné que cette nouvelle stratégie agricole s’articule autour de deux axes essentiels, à savoir la valorisation de l’élément humain et le développement des filières.

La valorisation de l’élément humain a pour objet l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole, à travers notamment l’amélioration des revenus des agriculteurs, la généralisation de l’assurance agricole, la mise en place d’un cadre spécial pour l’agriculteur lui permettant de bénéficier des services de protection sociale et la mise en place d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, a-t-il expliqué.

S’agissant des filières de production, des efforts colossaux ont été fournis dans le cadre du PMV qui ont donné des résultats probants, sachant que des défis restent à relever, notamment ceux liés à la situation engendrée par la pandémie du Covid-19, a-t-il noté.

Il a fait observer que la nouvelle stratégie agricole permet d’envisager la manière de relever ces défis, surtout sur le plan de commercialisation des produits agricoles qui pose des problèmes pour de nombreux agriculteurs de la région de Drâa-Tafilalet qui se distingue par ses produits agricoles variés.

M. Laghzil a fait savoir, par ailleurs, que plusieurs sessions de formation ont été organisées au niveau de Drâa-Tafilalet, l’objectif étant de faire bénéficier quelque 200 jeunes de la région de cette initiative.

« Nous avons commencé par les provinces de Tinghir, Ouarzazate et Zagora, alors que d’autres sessions sont programmées à Midelt et Errachidia », a-t-il dit.

Ces formations ont pour objectif de permettre aux jeunes d’acquérir un esprit entrepreneurial, à travers un encadrement dans les domaines de la création d’entreprise et des partenariats, a-t-il précisé.

Il a relevé que plusieurs jeunes de la région, qui sont animés d’une grande ambition pour aller de l’avant dans ce domaine, ont adhéré pleinement à cette initiative qui vise à les accompagner sur la voie de la création de leurs entreprises agricoles.

Lors de ces sessions de formation, il est procédé à la présentation des éléments les plus importants liés à la création d’entreprise, des différentes formules juridiques qui s’y rapportent et des techniques de base de planification et de gestion dans le domaine de l’entreprise agricole.

Ces formations s’inscrivent dans le cadre d’activités liées au conseil agricole portant sur l’accompagnement des jeunes agriculteurs dans la conduite de leurs projets agricoles et l’obtention de bons rendements.

Elles sont axées sur « la gestion technique et financière des entreprises », dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie Génération Green, qui vise à inciter les jeunes à créer leurs entreprises agricoles et des opportunités d’emploi.