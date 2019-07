Casablanca-Settat : 1 250 coopératives à créer d’ici 2023

La région de Casablanca-Settat ambitionne de créer 1 250 coopératives agricoles à l’horizon 2023, a indiqué, mercredi 10 juillet à El Jadida, Abderrahmane Naïli, direction régional de l’agriculture. «Les coopératives agricoles jouent un rôle très important dans le développement de notre région. Notre objectif est de créer 1 250 coopératives d’ici 2023», a fait savoir Naïli dans une déclaration à la presse, à l’occasion du Forum national sur les organisations professionnelles agricoles, initié par l’Office national du conseil agricole (ONCA) sous le thème «Les coopératives agricoles entrepreneuriales et de services : levier pour la création d’emplois et l’amélioration du revenu en milieu rural».

A l’en croire, les coopératives sont appelées à s’inscrire dans une nouvelle vision qui place l’entrepreneuriat et les services au cœur de ce secteur en vue de contribuer davantage au développement économique et social du Royaume et créer plus d’emplois.

Organisé en collaboration avec la DRA Casablanca-Settat et la Chambre régionale d’agriculture Casablanca-Settat, ce forum a connu la participation de plus de 150 présidents et membres de coopératives, et la présentation de trois thèmes d’actualité relatifs aux coopératives agricoles au niveau de la province et de la région, à savoir la nouvelle loi 112-12 sur les coopératives, l’entrepreneuriat, le financement et l’employabilité en milieu rural.