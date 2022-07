Agriculture : Saïdia abrite le salon régional des produits du terroir

Cette manifestation, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, est une occasion d’échanger les expériences et savoir-faire entre les coopératives agricoles, les acteurs et les institutions concernées.

Étalé sur une superficie de 2.000 m2 au cœur de la ville de Saïdia, ce salon constitue un espace approprié pour présenter aux consommateurs sur 10 jours les nouveautés se rapportant aux produits du terroir, notamment après une absence de deux ans due à la situation épidémiologique du Covid-19.

Cette édition, organisée par la direction régionale de l’Agriculture de la région de l’Oriental en partenariat avec l’Association de la Maison Familiale Rurale de Beni Snassen, la Chambre d’agriculture de la région de l’Oriental, l’Office National de Conseil Agricole et l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, connait la participation de plus de 120 coopératives dont les produits répondent aux normes de sécurité sanitaires avec attestation de l’ONSSA, ainsi que des acteurs institutionnels du développement agricole et rural.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Agriculture a souligné l’importance de ce salon qui intervient deux ans après la pandémie de Covid-19, ajoutant que cet événement représente un levier pour la promotion et la commercialisation des produits de terroir pour environ 120 coopératives de différentes régions du Royaume.

Il a aussi mis en exergue l’importance particulière que Génération Green attache à ce secteur relatif aux produits de terroir, tout en faisant part de l’existence d’une stratégie qui a commencé avec le Plan Maroc Vert et qui se poursuit dans le but de soutenir les productions des agriculteurs, de valoriser leurs produits et de les accompagner à commercialiser leurs produits sur les marchés.

A cet égard, le ministre a mis l’accent également sur les nouveaux mécanismes intervenus en la matière dans le cadre de la stratégie Génération Verte, lancée par SM Mohammed VI en 2020.

L’organisation de cet événement s’inscrit dans la stratégie « Génération Green 2020-2030 » qui place l’élément humain au centre de ses priorités, et favorise l’émergence d’une classe moyenne agricole à travers le développement de projets d’agriculture solidaire et d’entreprenariat agricole, qui reposent principalement sur le développement d’une nouvelle génération d’organisations agricoles à dimension économique et sociale.

A noter que le plan agricole régional de la stratégie Génération Green prévoit de transformer 500 coopératives actives en coopératives de nouvelle génération, accompagner 1.850 coopératives agricoles, créer 1.300 nouvelles coopératives (agrumes, figues de barbarie, arganier, caroubier, figuier, néflier) et de créer 80 coopératives agricoles de services dans le cadre d’un partenariat entre la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental, l’Office National de Conseil Agricole et l’Office de Développement de la Coopération.