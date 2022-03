Agrégation agricole nouvelle génération : 11 projets sur les rails dans le Souss Massa

L’agrégation agricole nouvelle génération, modèle novateur de partenariat entre l’amont productif et l’aval commercial et industriel est aujourd’hui un exemple d’organisation qui porte ses fruits. La région du Souss Massa, qui se caractérise par un fort potentiel agricole, est parfaitement intégrée à cette dynamique à travers la concrétisation de 11 projets d’agrégation. «Les principales filières concernées sont les agrumes, le lait, le maraîchage, les viandes rouges et les viandes blanches. Actuellement, un portefeuille de 22 projets d’agrégation nouvelle génération est prospecté au profit de 16 300 agrégés avec une superficie de 22 500 ha». C’est ce qui a été indiqué la semaine dernière lors d’une rencontre sur le sujet, organisée par l’Agence pour le développement agricole (ADA) au profit d’acteurs et investisseurs du secteur. Le meeting s’inscrit dans le cadre d’un roadshow mené à travers les régions pour dynamiser le processus de mise en place des projets d’agrégation nouvelle génération. C’était l’occasion de communiquer auprès du tissu agricole locale sur le nouveau dispositif réglementaire mis en place grâce aux deux nouveaux arrêtés d’application de la loi 04-12 sur l’agrégation agricole. Il s’agissait aussi de souligner l’importante simplification et assouplissement des procédures. A noter que ces décrets visent aussi la révision des critères et des normes d’éligibilité. Ils ont également intégré de nouveaux modèles d’agrégation et de nouvelles filières. Ces décrets ont ajusté la mise en place d’un taux préférentiel pour les subventions octroyées au matériel d’élevage au même titre que pour l’aménagement hydro-agricole et le matériel agricole, est-il indiqué dans un communiqué de l’ADA.

Pour rappel, l’agrégation agricole, introduite par le Plan Maroc Vert, permet aux petits agriculteurs agrégés de tirer profit des techniques modernes de production de financement et d’accès aux marchés intérieurs et extérieurs. Dans ce contexte, l’agrégé bénéficie des compétences de l’agrégateur en matière de connaissance des marchés et de capacité d’adaptation de l’offre de production en fonction des débouchés potentiels. En outre, il tire avantage de la capacité de l’agrégateur à mobiliser les moyens logistiques à coût compétitif entre la production et le marché de destination. Pour leur part, les agrégateurs assurent l’approvisionnement de leurs unités agro-industrielles par des produits de qualité, avec une traçabilité garantie, dans le cadre d’un partenariat win-win entre l’amont productif et l’aval commercial et industriel et ce, sur la base de contrats définissant clairement les engagements des deux parties.

A noter que l’agrégation agricole a eu, à l’échelle nationale, un impact considérable sur l’amélioration des rendements et des revenus des agriculteurs dans les différentes filières. Le rendement moyen de la filière agrumicole est passé de 18 à 28 T/ha, soit une augmentation de 56% et le revenu moyen des agrégés est passé de 13 000 à 24 000 DH/ha. La filière oléicole a affiché des réalisations en progression également, dans la mesure où le rendement moyen a doublé, passant de 3 à 6 T/ha, et le revenu moyen a atteint 3 800 DH/ha contre

2 000 DH/ha, soit une croissance de 90%. A Aujourd’hui, cette forme d’organisation a permis à travers le Royaume la mise en place de 65 projets pour un investissement global prévu à terme de 13,3 milliards de DH. Ils couvrent à ce jour une superficie de 184 500 ha et un effectif de cheptel de 126 500 têtes au profit de 56 700 agrégés dont 80% ont moins de 5 ha dans les filières végétales et 65% ont moins de 5 têtes de cheptel dans les filières animales. Ces projets sont répartis sur 9 régions dont plus de 50 sont concentrés au niveau des régions de Casablanca-Settat (13 projets), Rabat-Salé-Kénitra (11 projets) et Souss-Massa (11 projets). Ces 65 projets d’agrégation concernent 11 filières de production végétale et 4 filières de production animale avec en tête la filière des agrumes (14 projets), suivie par le lait (8 projets) et l’arboriculture fruitière (7 projets). En termes de nombre d’agrégés, les filières des cultures sucrières, lait et cultures oléagineuses regroupent près de 90% de l’ensemble des agrégés.

Le développement de l’activité agricole passe encore aujourd’hui par plus d’intégration entre les différents maillons de la chaîne de valeur pour faire face aux nouveaux défis liés à la valorisation et la commercialisation.