Marrakech : Inauguration du nouveau terminal dédié à l’aviation d’affaires

Réalisée sur une superficie de 3 000 m2, cette structure se distingue par son cachet architectural authentique et offre des conditions optimales d’accueil des passagers VIP.

Ce nouveau terminal est organisé en trois espaces, dont le premier a été édifié par Jetex sur une superficie de 2 500 m2, pour un investissement de 35 millions de DH.

Ayant généré pas moins de 40 nouveaux emplois directs et indirects, ce Pavillon constitue le deuxième plus grand « Fixed Base Operator » (FBO) de Jetex à travers le monde, après celui de Dubaï.

Quant au second espace, il a été construit par Swissport Executive Aviation Maroc et s’étend sur une superficie de 525 m2 environ. Considéré comme le plus grand FBO du réseau Swissport à travers le monde, ce pavillon a mobilisé des investissements de 7,5 MDH et a créé 14 emplois directs et 10 emplois indirects.

Outre la viabilisation des terrains et l’aménagement des parkings avions, des parkings véhicules ainsi que les bretelles d’accès, une zone centrale a été réalisée par l’ONDA dédiée aux formalités d’immigration, et aux opérations de contrôle de sécurité et de sûreté des passagers, des équipages et des bagages.

Les deux opérateurs internationaux de renom « Jetex Executive Aviation Morocco » et « Swissport Executive Aviation Maroc”, ont été sélectionnés dans le cadre d’un appel d’offres international lancé par l’ONDA.

L’introduction de ces deux opérateurs a permis à l’ONDA de mettre en place un cadre performant pour le développement de l’aviation d’affaires, basé sur des engagements d’objectifs qualité, conformes aux meilleurs standards internationaux en matière de sûreté, de sécurité et de qualité de service.

Avec cette nouvelle inauguration, l’aéroport Marrakech- Ménara est, désormais, la deuxième plateforme aéroportuaire au Maroc disposant d’un terminal dédié en totalité à l’aviation d’Affaires et privée après l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

