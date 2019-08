Évacuation d’urgence d’un Vol Casablanca-Orly : RAM apporte des précisions

Lors de l’atterrissage du vol AT 750 du dimanche 25 Août, les services techniques de l’aéroport ont signalé au commandant de bord, au moment de stationnement, une suspicion de fumée dans l’un des réacteurs de l’avion.

Suite à l’évacuation d’urgence effectuée sur le vol AT 750 du 25 août reliant Casablanca à Paris-Orly, Royal Air Maroc (RAM) précise que lors de l’atterrissage du vol en question, les services techniques de l’aéroport ont signalé au commandant de bord, au moment de stationnement, une suspicion de fumée dans l’un des réacteurs de l’avion.

Par conséquent, le commandant de bord a appliqué, par mesure de précaution, la procédure d’évacuation d’urgence prévue pour ce type de situations, afin de garantir la sécurité des passagers et de l’équipage de l’avion, indique RAM dans un communiqué.

Les 171 passagers du vol, opéré par un avion de type B 737-800, ont été évacués dans de bonnes conditions et sans incident, fait savoir la même source.

RAM saisit cette occasion pour louer le professionnalisme et la réactivité de son équipage et renouvelle son engagement pour des vols de qualité et en toute sécurité, conclut le communiqué.

(Avec MAP)