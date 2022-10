Aérien : Vueling lance une ligne Bilbao-Marrakech

La compagnie low-cost espagnole Vueling a annoncé vendredi le lancement d’une nouvelle ligne aérienne reliant Bilbao et Marrakech en mars prochain.

La nouvelle desserte aérienne sera inaugurée le 26 mars et sera opérée à raison de deux fréquences hebdomadaires (jeudi et dimanche).

Marrakech est l’une des destinations touristiques les plus attractives d’Afrique du Nord, ainsi que l’un des centres culturels les plus importants du pays, grâce à ses palais, ses mosquées et sa gastronomie, note la compagnie dans un communiqué.

Le lancement de cette nouvelle desserte fait partie du plan de transformation de Vueling, plus précisément du projet de conception avancée du réseau, ajoute la même source.

La compagnie aérienne cherche à mettre « un accent particulier » sur la désaisonnalisation de son offre, en proposant à ses clients des liaisons vers des « destinations attrayantes tout au long de l’année », dont la ville de Marrakech.

Vueling Airlines est une compagnie aérienne à bas prix espagnole fondée en 2004 et ayant son siège à El Prat de Llobregat, près de Barcelone.

La compagnie propose plus de 300 itinéraires en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Elle compte vingt-deux bases, dont huit situées hors de l’Espagne.