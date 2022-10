Lydec : Une démarche RSE structurée et intégrée à la stratégie de l’entreprise

De par sa mission d’opérateur de services publics, la nature de ses métiers (distribution de l’eau et de l’électricité, gestion de l’assainissement liquide et de l’éclairage public) et son ancrage territorial au sein de la métropole casablancaise, Lydec intègre naturellement les enjeux de développement durable dans sa stratégie et la conduite de ses activités.

«Depuis le démarrage des activités de Lydec en 1997, nous avons progressivement structuré, renforcé et aujourd’hui intégré notre démarche RSE au cœur de la stratégie de l’entreprise en nous basant sur les référentiels internationaux et nationaux en la matière», indique Abdellah Talib, Directeur du développement durable, de la communication et de l’innovation de Lydec. La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est l’un des enjeux stratégiques du projet d’entreprise de Lydec «Synergies 2025» dont la finalité est de renforcer sa contribution à la transition durable de son territoire d’ancrage, en s’appuyant sur son expertise métiers et le dialogue avec les parties prenantes. L’entreprise dispose également, depuis 2018, d’une feuille de route Développement Durable à l’horizon 2030, articulée autour de 3 engagements et 12 objectifs stratégiques au service du développement durable de la Région Casablanca-Settat.

A Lydec, la RSE s’exerce au quotidien sur l’ensemble de ses activités, puisque les équipes de l’entreprise se mobilisent, entre autres, pour assurer la continuité des services, apporter l’accès à domicile aux services essentiels dans les quartiers d’habitat informel dans le cadre du programme INDH-Inmae, agir en faveur de la préservation des ressources en eau et de la dépollution du littoral avec des projets d’envergure comme la station de pré-traitement des eaux usées «Eaucéan», améliorer le rendement des réseaux de distribution, ou encore pour garantir la santé et la sécurité de ses équipes et renforcer les compétences de ses collaborateurs. Par ailleurs, la Fondation Lydec renforce la démarche d’engagement sociétal de Lydec, en partenariat avec le tissu associatif et la société civile sur son territoire d’ancrage, le Grand Casablanca. Elle agit notamment en faveur de l’éducation et de la sensibilisation au développement durable et de l’insertion économique et sociale des femmes et des jeunes.

Les réalisations concrètes de Lydec en matière environnementale, sociale et sociétale, dans le cadre de sa démarche RSE, lui ont permis d’acquérir un positionnement d’acteur de référence auprès des parties prenantes externes, notamment des agences de notation extra-financière.

A ce titre, l’entreprise bénéficie d’une double reconnaissance nationale et internationale de sa performance extra-financière. Déjà reconnue «Top Performer RSE» à l’échelle nationale depuis 2012, Lydec figure également dans le palmarès «Best Emerging Market Performers» de l’agence de notation Vigeo Eiris. Elle est ainsi le premier et l’unique opérateur de services publics au Maroc à avoir une telle reconnaissance de sa démarche RSE à l’échelle internationale. Depuis 2017, Lydec fait partie de ce palmarès qui rassemble 100 entreprises dont les démarches RSE sont les plus avancées, parmi un univers composé de 843 entreprises opérant dans 36 secteurs et issues de 31 pays émergents ou en développement.

«Nous avons l’ambition de faire de la RSE un axe stratégique pérenne, afin de contribuer à la performance globale de l’entreprise et au développement durable de notre territoire d’ancrage qui est en perpétuelle mutation et qui doit faire face à des enjeux urbains, environnementaux et sociétaux», souligne Abdellah Talib.

Aujourd’hui, la démarche environnementale de Lydec évolue et se restructure davantage autour des enjeux du climat (réduction des émissions de gaz à effet de serre et adaptation au changement climatique) et de la préservation de la biodiversité.

Climat : Un enjeu pris en charge

Afin de pouvoir définir des objectifs quantifiés en termes d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES), l’entreprise a réalisé, en 2016, un premier Bilan Carbone® couvrant l’ensemble de ses activités et des postes d’émission de GES directes et indirectes (scopes 1, 2 et 3). Ce Bilan Carbone a été actualisé en 2020 : le total des émissions de GES de Lydec s’élève à environ 390000 TeqCO2. Les émissions issues des activités de distribution d’électricité et d’éclairage public représentent 76% des émissions de GES totales de Lydec et 72% des émissions de GES sont concentrées sur le scope 2, c’est-à-dire les émissions indirectes associées à l’énergie (notamment la consommation d’électricité).

L’actualisation du Bilan Carbone a permis à l’entreprise de mesurer l’atteinte des objectifs fixés en 2016 dans le cadre de ses engagements climat :

• Engagement 1 : Réduire de 20% les émissions de GES sur l’ensemble de son périmètre d’activité à l’horizon 2020 (hors pertes électriques).

• Engagement 2 : Atteindre une part de 10% d’énergie consommée à usage interne issue de sources renouvelables à l’horizon 2020. Résultat : objectif atteint.

• Engagement 3 : Économiser l’équivalent de la consommation en eau d’une ville de 1,2 million d’habitants à l’horizon 2020 (par rapport à 1997). Cet objectif a été également atteint, grâce aux efforts déployés par Lydec en matière d’amélioration du taux de rendement du réseau d’eau potable et de lutte contre les fuites d’eau.

«Cet exercice d'actualisation de notre premier Bilan Carbone nous a permis de…

