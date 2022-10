Les PME s’essaient de plus en plus aux outils de la RSE

De plus en plus de PME marocaines mettent en place des démarches RSE, étant convaincues du retour sur investissement d’être socialement responsable. La démarche est encore souvent cantonnée au volet social et à l’engagement vis-à-vis des employés et de l’amélioration des conditions de travail.

L’élan de responsabilité sociétale fait des émules. La RSE n’est plus l’apanage des multinationales et grands groupes marocains. Conscientes de l’intérêt de l’engagement envers les parties prenantes (stakeholders), de plus en plus de PME s’y mettent aussi en définissant les axes prioritaires de leurs stratégies RSE et déploient des actions concrètes pour que leur engagement vis-à-vis de leurs employés, communautés riveraines, fournisseurs, clients, et environnement soit une réalité et non un effet de mode.

Au Maroc, au vu des pratiques des PME sur ce registre, la RSE est encore souvent cantonnée au volet social et à l’engagement vis-à-vis des employés et de l’amélioration des conditions de travail. Peu d’entreprises engagent des actions sociétales menées au profit de la communauté (pratiques externes) et des pratiques environnementales (réduction de la consommation en énergie, recyclage des déchets et réutilisation des fournitures recyclées). Certaines PME, surtout celles évoluant dans l’industrie, mettent de plus en plus en place des systèmes de management environnemental afin de réduire leurs externalités négatives à l’égard de leur environnement.

Démarche de progrès

Mais concrètement que gagnerait une PME à entreprendre une démarche RSE ? Déjà, il faut dire que la RSE étant représentée par une norme, en l’occurrence ISO 26 000, elle permet de définir un langage commun entre les acteurs économiques-producteurs, utilisateurs et consommateurs, de clarifier, d’harmoniser les pratiques et de définir le niveau de qualité, de sécurité, de compatibilité, de moindre impact environnemental des produits, services et pratiques. Ainsi, elle facilite les échanges commerciaux, tant nationaux qu’internationaux, et contribue à mieux structurer l’économie. Selon les experts….

