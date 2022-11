Comment s’équiper en téléspectateur averti !

Le nec plus ultra sur le marché : Les téléviseurs OLED et Neo QLED proposés aux alentours de 11 000 DH et 15 000 respectivement pour les écrans 55 pouces. L’input lag et le temps de réponse des télévisions, deux critères à prendre en compte pour rehausser l’expérience visuelle des téléspectateurs.

Il n’y a pas que les supporters prévoyant de se déplacer au Qatar qui préparent la logistique. Ceux qui vont suivre la Coupe du monde chez eux ont aussi la leur. Et la pierre angulaire de cette logistique «intra-muros» est, sans conteste, le téléviseur et la panoplie de ses gadgets.

Et à manifestation exceptionnelle, télévision exceptionnelle. Pour s’équiper et être sûr de ne rien rater de cette grand-messe du football international, la tâche n’est pas facile et les consommateurs ont littéralement l’embarras du choix.

A l’approche du 20 novembre, date du début de la compétition footballistique mondiale, les grandes enseignes de l’électroménager mettent les petits plats dans les grands pour proposer une offre adaptée aux besoins, goût et budgets de la clientèle. Un tour d’horizon des différents opérateurs du marché laisse conclure que l’offre est variée et abondante, avec des prix pour tous les budgets. La majorité des enseignes a concocté des offres Spéciales Coupe du monde où l’on trouve, selon les enseignes, une vingtaine à une cinquantaine d’articles image et son (qui vont avec la télévision) avec des prix étudiés et revus spécialement pour cette manifestation.

Les téléviseurs LED, qui représentent une grosse part du marché, restent prisés des consommateurs. Cela dit, avec l’évolution rampante de la R&D des grands constructeurs mondiaux, cette technologie d’image devient, par abus de langage, parmi les basiques du marché. Ce qui justifie en grande partie la baisse des prix enregistrée cette année. Cette technologie repose sur des nano cristaux (en alliage de métal) appelés Quantum Dots (points quantiques). Au contact de la lumière, ils émettent une couleur différente en fonction de leur taille. Sur le marché, l’entrée de gamme, notamment chez Samsung (43’ pouces Qled série 7) est proposé à 4500 DH, le 53’ est à 5800 DH, le 55’ à 6000 DH et le 58 pouces est commercialisé aux alentours de 7200 DH. L’ensemble des ces variantes offre la connexion à internet (wifi ou câble réseau), le récepteur intégré, la TNT et une qualité d’image ultra HD.

Plus évoluée, et garantissant un design plus soigné et une qualité d’image meilleure, la technologie Neo QLED est le nec plus ultra actuellement chez Samsung avec des hertz très élevés et même une célérité du traitement pour le gaming et la navigation sur internet. Les experts assimilent, en substance, la sensibilité des télévisions se basant sur la technologie Neo QLED et la célérité de leur traitement à celles d’un smartphone.

Par ailleurs, il existe aussi une offre de téléviseurs OLED (largement proposée chez le constructeur LG) avec une qualité d’image indiscutable et offrant l’une des meilleures expériences visuelles actuellement sur le marché. Côté prix, les télévisions LG OLED 55’ sont commercialisées à 11000 DH, tandis qu’il faudra débourser 9000 DH de plus pour s’équiper d’un écran LG OLED plus grand de 10 pouces (65’).

Pour quelques conseillers sondés, la technologie OLED est meilleure que la QLED puisque les pixels sont séparés. Cela dit, l’éclairage de la pièce où l’on va mettre le téléviseur est aussi à prendre en compte. En effet, cette technologie sied à des lieux peu éclairés. A noter que les technologies avancées QLED, Neo QLED , et OLED intègrent des correcteurs qui traitent l’image en HD et délivrent la haute définition pour le téléspectateur même si le contenu source n’est pas enregistré en utilisant la HD.

Une technologie alliant le QLED et l’OLED

D’après les spécialistes, deux critères sont à considérer avant de faire son choix, étant donné leur rôle dans la délivrance d’une expérience visuelle de haute qualité, notamment dans les matchs de football : l’input lag et le temps de réponse. Ces deux notions sont souvent confondues, alors que ce sont deux données bien différentes.

D’un côté, l’input lag désigne l’écart de temps entre le moment où une source envoie un signal au TV, et le moment où celui-ci l’affiche. Absent des anciens écrans CRT, le retard d’affichage est à mettre sur le compte des traitements vidéo abrités par nos nouveaux écrans plats. Certaines télévisions disposent d’une électronique hyper réactive, qui permet d’atteindre des valeurs d’input lag très performantes, parfois inférieures à 18 ms.

Les bénéfices pour les téléspectateurs des matchs de football sont évidents. En général, le timing est serré, surtout pour les matchs très disputés. Le retard d’affichage peut être désastreux ! Par exemple, pour un penalty, ou une action de jeu dans la surface. La grande majorité des conseillers affirment que l’input lag peut considérablement changer l’expérience visuelle.

Aussi, le temps de réponse est un critère très décisif dans l’expérience visuelle des matchs. Il représente le temps que met un écran pour passer d’une image à l’autre (laps de temps que met un pixel pour changer de couleur). Autrement dit, c’est la «réactivité» de la télévision. Cette dernière se mesure en millisecondes, et peut se traduire par des effets de flou à l’affichage quand elle a une valeur très basse. En effet, très grossièrement, les images ne sont pas effacées assez vite, et tendent à se superposer. D’où l’effet de flou, et la perte notable de netteté. Autant dire que cela peut ruiner l’expérience du téléspectateur. Les conseillers des enseignes de l’électroménager recommandent donc de chercher à concilier les meilleures valeurs d’input lag, avec les meilleurs temps de réponse, tout en gardant bien en tête l’utilisation qu’on fera de son téléviseur (matchs de foot, jeux, films…). Sur ces deux critères, l’on prétend que la technologie OLED prend l’avantage sur le LCD.

A côté de l’offre de téléviseurs, les gadgets qui gravitent autour de l’univers de l’image et du son (récepteurs, barres de son, etc.) voient aussi leur offre s’élargir pour matcher tous les besoins, goûts et budgets. Enfin, force est de souligner l’arrivée prochaine d’une technologie qui allie le QLED (filtres à points quantiques améliorant la colorimétrie) et l’OLED (TV à diodes organiques) et qui promet de rebattre les cartes sur le marché de l’image en alliant le meilleur de ces deux mondes. Mais les téléspectateurs marocains devront sûrement attendre le mondial 2026 pour visionner les matchs sur les nouveaux écrans Q-OLED.