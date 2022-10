«City Club et Unique Fitness représentent un vivier de futurs champions»

Avec une expertise de plus de 32 ans dans le domaine du fitness et du sport, dont 15 ans au Maroc, le fondateur de City Club, Jonathan Harroch, expose la nouvelle stratégie de développement de ce groupe de référence.

• Le groupe City Club devient à partir du 1er novembre Nation Sportive, pourquoi ce changement de dénomination ?

Après plus de 8 ans d’existence, un bilan fortement positif et une résilience incroyable à la crise sanitaire (une fermeture de 14 mois), nous revenons plus forts que jamais. Nation Sportive est certes connu sur le marché sous sa marque phare City Club, mais le groupe a développé d’autres marques tout aussi fortes afin de satisfaire toutes les tranches de la population : City Lady, Unique Fitness Clubs, Moov franchise, Matrix Fitness… Ce changement de nom vient donc soutenir notre stratégie de développement et reste en phase avec l’ambition du Royaume de développer la pratique sportive pour tous les citoyens, sans distinction sociale. Lors des Assises de Skhirat en 2008, Sa Majesté le Roi a tracé une ligne directive, à nous tous, acteurs publics et privés, de mettre en œuvre cette stratégie. Et en tant que partie prenante dans l’industrie du sport de proximité, nous voulons répondre à l’appel de Sa Majesté en créant les meilleures conditions de pratique sportive pour tous.

• Comment contribuez-vous à cette stratégie nationale ?

L’initiative Nation Sportive se donne comme mission de permettre l’accès à la pratique sportive, dans des clubs de sports de proximité, à plus de 1, 5 million de Marocains. C’est une initiative inclusive s’adressant à l’ensemble des acteurs de notre pays pour répondre à leurs besoins. Fort de ses 220 000 adhérents actifs au sein de ses clubs et une base de données de 700000 acteurs, le groupe représente un vivier de futurs champions nationaux. Nous visons à développer un terroir de sportifs en leur offrant tout ce dont ils auront besoin, en termes de machines, de coaching, de diversité de programmes au meilleur des prix (moins de 100 DH/mois).

Notre rôle est de provoquer l’envie chez la jeunesse Marocaine de pratiquer du sport dans des clubs de proximité, mais il est certain que ce sont les partenariats avec les différentes fédérations qui vont permettre de faire naître des champions. Et justement, ce qui m’anime chaque jour est le sourire que je vois se dessiner sur le visage de la jeunesse marocaine en pratiquant leur sport. En tant que Marocain amoureux du Maroc, je me sens utile à mon pays.

• Vous comptez orienter votre développement dans les villes à travers les partenariats Public – Privé. Dites nous-en plus…

Un premier Partenariat Public-Privé vient d’être signé avec la ville d’Oujda où la jeunesse pourra désormais compter sur l’expertise d’un groupe de grande renommée et sur l’accompagnement de coachs professionnels formés. C’est une première au Maroc qui, souhaitons-le, sera le premier pas vers la signature d’autres partenariats avec d’autres villes. Nous organisons d’ailleurs une tournée nationale pour la signature de Partenariats Public-Privé pour la gestion d’infrastructures sportives publiques, avec obligation de résultat.

• Quel est le nouveau plan d’investissement de Nation Sportive ?

Investir dans notre pays pour le bien de sa jeunesse est notre principal objectif. Crise ou pas, le groupe vient de finaliser son plan de développement 2022/2025. Nous avons lancé une consultation pour ouvrir 150 clubs en franchise dans les 2 années à venir dans plus de 60 villes, avec un total de 72 activités. Le plan de développement prévoit aussi l’ouverture imminente de la cité des sports Anfa et de 3 Uniques Fitness Clubs à Casablanca et Rabat. Cela réaffirme notre engagement envers l’économie marocaine, puisque ce sont plus de 3000 emplois directs et indirects qui vont être créés en moins de 3 ans. Le groupe développe par ailleurs aussi son Institut de formation des métiers du sport et prévoit la création d’un fonds d’investissement pour le sport qui aura un impact positif et qui permettra de réguler un secteur en transformation. D’ailleurs, des partenaires nationaux et internationaux ont déjà émis le souhait de faire partie de ce projet qui façonnera à coup sûr le paysage sportif du pays.