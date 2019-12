Un marocain en lice pour le prix du roman arabe 2020

« Ribat Al Mutanabi » publié par les éditions du Centre culturel arabe, a été choisi à côté de 15 autres romans, sélectionnés sur un total de 128 oeuvres.

La longue liste de ce prix, doté d’une enveloppe de 50.000 USD, comprend des romans d’écrivains issus de neuf pays, en l’occurrence le Maroc, la Tunisie, l’Arabie Saoudite, la Syrie, l’Algérie, l’Irak, le Liban, la Libye et l’Egypte.

Ces romans publiés durant la période de juillet 2018 à juin 2019 traitent de thématiques liées au monde arabe d’aujourd’hui, à l’histoire de la région arabe et son riche patrimoine. Ils décrivent également l’état actuel de certaines villes arabes comme Alep, Alger ou Rabat.

La longue liste du prix Booker a été choisie par un jury composé de cinq membres, présidé par Mohcine Jassem Al Moussaoui, critique irakien et professeur des études arabes et comparées à l’université américaine de Columbia. Créé à Abu Dhabi, le prix est soutenu par la Fondation du Booker Prize à Londres et financé par la Tourism and Culture Authority d’Abu Dhabi.

(Avec MAP)