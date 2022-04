« Sacrées femmes. Sur les pas des saintes du Maroc », nouvel ouvrage de Yasmina SBIHI

Après « Sur les pas de Sidi Ahmed Tijani, voyage dans sa zaouia aux quatre coins du monde », en 2015, l’Architecte-chercheure en soufisme et patrimoine spirituel Yasmina Sbihi vient de publier « Sacrées femmes. Sur les pas des saintes du Maroc », paru aux Editions La Croisée des Chemins, dans la Collection Kayna.

Ce livre dédié à la femme marocaine et toutes les femmes du monde, s’inscrit autant dans la sensibilisation à la préservation d’un patrimoine sacré que dans la réhabilitation de la place de la femme dans la société, et surtout, il répond aux stigmatisations du radicalisme religieux, avec humilité et conviction, grâce à la spiritualité.

C’est un voyage dans le temps et dans l’espace qui honore la mémoire des saintes femmes du Maroc : parcours de vie, enseignements, prodiges et symboles, principalement dans le Souss et Fès, axe représentant l’unité spirituelle du pays dans sa diversité culturelle.