Quand le théâtre se met au service de l’associatif

Après le grand succès rencontré en France et en collaboration avec le Centre de Communication NonViolente , l’Institution Tahar Sebti (ITS) présentera le 10 et 11 février « L’Amour dans tous ses états », une pièce théâtrale du regretté Guy Corneau, le célèbre psy canadien, Daniel Proulx et Camille Bardery, mise en scène par Victoire Thiesmann.

Cette pièce de théâtre met en avant l’évolution d’une relation amoureuse avec l’éclairage bienveillant d’un psychanalyste.

Animée par un élan de contribution à l’éducation et l’innovation pédagogique, l’Institution Tahar Sebti œuvre à la promotion de cette pièce théâtrale qui servira à financer les frais de scolarité des enfants démunis.

Pour rappel, l’Institution Tahar Sebti est une association reconnue d’utilité publique depuis 1957 par Dahir nº 1-57-114 du 27 Mars 1957. L’établissement est né dans le contexte d’indépendance nationale. Il dispensait des formations professionnelles pour les jeunes femmes marocaines et des cours d’alphabétisation pour les élèves issus de milieux défavorisés. Sa mission s’est élargi au fil du temps, porté par le même élan d’ouverture et d’innovation dans son fonctionnement et son offre éducative. L’établissement inscrit la dimension citoyenne au cœur de son projet pédagogique. Sa mission : accompagner l’élève à devenir autonome et émancipé, ouvert et créatif.